García-Gallardo critica que Vox siga callado tras prohibir Israel la misa en Jerusalén

Valladolid, 30 mar (EFE).- El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y exdirigente de Vox Juan García-Gallardo ha criticado que ese partido todavía siga callado tras impedir Israel ayer, Domingo de Ramos, la celebración de la misa en el Santo Sepulcro.

En un mensaje a través de su red social X, García-Gallardo, todavía miembro de Vox aunque con un expediente abierto por sus críticas a la dirección del partido, se ha preguntado si "también es culpa de los “críticos” que el presidente de Vox siga callado con este tema", en referencia a que no se haya podido celebrar esa misa.

"Hasta el ateo anticlerical Sánchez ha condenado la acción de Netanyahu contra los católicos", ha añadido García-Gallardo.

Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó el "ataque injustificado a la libertad religiosa" que, a su juicio, supone el que la Policía de Israel haya impedido al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. EFE