Estabilizado el incendio forestal en Sierra Espuña (Murcia), que ha arrasado 400 hectáreas

Murcia, 30 mar (EFE).- El incendio forestal declarado en el paraje del Llano de las Cabras, en Sierra Espuña (Murcia), ha quedado estabilizado, según ha confirmado el presidente regional, Fernando López Miras, tras una jornada en la que las llamas han arrasado cerca de 400 hectáreas y obligado a desalojar a decenas de personas.

El fuego, iniciado en la mañana del domingo en este enclave situado en las estribaciones del parque natural, se propagó con rapidez debido al fuerte viento en la zona, lo que obligó a activar el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil para Incendios Forestales (Plan Infomur).

Como medida preventiva, fueron desalojados 80 niños y 14 monitores de un grupo scout que se encontraban en la finca Caruana, así como una granja de vacas y otras explotaciones agrícolas cercanas, ante el riesgo de que las llamas alcanzaran viviendas. No se han registrado daños personales.

En las labores de extinción han participado unos 150 efectivos, entre brigadas forestales, bomberos y servicios de emergencia de distintos municipios, apoyados por cuatro helicópteros. Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorporó al operativo a última hora de la tarde.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha indicado que durante la noche permanecerán de retén 40 efectivos de la UME para asegurar la evolución favorable del incendio.

El presidente regional ha agradecido el trabajo de todos los equipos desplegados y de quienes continuarán vigilando la zona para evitar posibles rebrotes. EFE