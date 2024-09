Iñigo Pérez: "La sensación es de gran amargor"

Madrid, 28 sep (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, lamentó el empate cosechado frente al Leganés, se mostró crítico con el rendimiento de su equipo y aseguró que la sensación que le deja el partido es de "gran amargor".

Rayo y Leganés empataron en Vallecas un derbi madrileño que comenzó ganando el conjunto franjirrojo con un tanto de Sergio Camello que neutralizó en la segunda mitad Juan Cruz.

"El otro día dije en Girona que no me gusta ver a mis jugadores tan bajos defendiendo. Entendía que era un campo complejo y dije que me había equivocado en el planteamiento del partido. Hay tres puntos que sostienen eso pero hoy, que el Leganés hasta ahora había intentado permanecer en bloque bajo, no podemos admitir nosotros como equipo estar tan abajo. Hay que cambiar esa inercia que el otro día no entendí y hoy no puedo admitir", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Ni la primera ni la segunda parte me han dejado satisfecho. La sensación es de gran amargor y con lo que uno se queda es que debemos mejorar. No hay nadie en concreto que me haya gustado menos que otro compañero pero no hemos sido el equipo que venimos siendo", confesó.

"Cuando vamos en linea ascendente y hay un pequeño parón me preocupo. No creo que sea por una cosa táctica o física sino por otra vía, quizá más emocional, que me preocupa", concluyó. EFE