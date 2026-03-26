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Mbappé y Hugo González intercambian camisetas firmadas en Boston

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Chicago (EE.UU.), 26 mar (EFE).- Kylian Mbappé, delantero de Francia y del Real Madrid, y el español Hugo González, jugador de los Boston Celtics en la NBA, intercambiaron camisetas firmadas este jueves antes del amistoso disputado por la selección gala en Boston contra Brasil.

"Para el mejor del mundo con cariño", escribió Hugo González en su camiseta número 28 de los Boston Celtics que entregó a Mbappé.

"Para mi Bro González. Te deseo lo mejor. Con cariño", se lee en la camiseta blanca del Madrid con el 10 que Mbappé regaló a Hugo.

González, crecido en el Real Madrid, está viviendo una gran temporada en los Boston Celtics, que figuran entre los favoritos para llegar hasta el final en los 'playoffs' de la NBA.

Mbappé marcó un gol en la victoria 2-1 de Francia contra Brasil en el amistoso de este jueves. EFE

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