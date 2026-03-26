Llega a El Hierro por sus propios medios un cayuco con 56 ocupantes, tres de ellos menores

La Restinga (El Hierro), 26 mar (EFE).- Un cayuco con 56 inmigrantes a bordo, tres de ellos menores, ha llegado este jueves por sus propios medios al puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro, según han informado fuentes de los servicios de emergencia.
Todos ellos han recibido las primeras asistencias en el muelle, sin que ninguna necesitara que la trasladaran a un centro médico.
Según el relato de los propios inmigrantes, han realizado una travesía de ocho días, desde Kartong, Gambia.
A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal y Guinea-Bisaú. EFE
gf/jm/av
Últimas Noticias
Hoy es noticia en España (23:15 horas)
Pablo Laso: "En los momentos clave se mantuvieron con el colchón del primer tiempo"
Scariolo: "Una victoria que nos acerca al objetivo y nos reafirma en la Euroliga"
1-2. Mbappé pone a la Brasil de Ancelotti en su sitio
Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países considerados "hostiles"
MÁS NOTICIAS