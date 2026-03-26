Hoy es noticia en España (23:15 horas)

GOBIERNO REMODELACIÓN
Montero felicita a su sucesor Carlos Cuerpo: "No puedo imaginar un mejor vicepresidente"
Análisis|Sánchez pone el foco en la economía en su camino a 2027
El PP ve "continuismo" y "más sanchismo" en los cambios de Gobierno anunciados por Sánchez
Perfil|Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda, un enamorado del ciclismo ante su gran puerto de montaña
El relevo de Montero provoca la quinta remodelación del Gobierno en esta legislatura
Sánchez se despide de Montero como "la mejor política" que ha conocido nunca
Perfil|Carlos Cuerpo, de delfín de Calviño a mano derecha del presidente del Gobierno
Cuerpo, primer hombre socialista que ocupa una vicepresidencia con Sánchez
Carlos Cuerpo será vicepresidente primero y Arcadi España releva a Montero en Hacienda
IRÁN GUERRA
Borrell tacha de "catastrófica" la respuesta europea a la guerra en Oriente Medio
El Congreso convalida el decreto anticrisis que baja el IVA a luz, gas y carburantes con la abstención del PP
CLAVES | Principales medidas del plan integral frente a la guerra de Oriente Medio convalidado hoy
El Congreso insta a eximir de IVA al pequeño autónomo como pedía Junts para apoyar el decreto
El PSOE pide tiempo para negociar el decreto de vivienda y espera el sí al plan anticrisis
Irán se muestra receptivo ante "cualquier solicitud" de España para navegar por Ormuz
El 60 por ciento de los españoles comparte que se impida a EEUU usar Rota y Morón contra Irán, según el CIS
VIOLENCIA MACHISTA
El 80 por ciento de las 49 mujeres asesinadas en 2025 convivían con su agresor
ENTREVISTA | Esther Rojo, presidenta del Observatorio de violencia machista del CGPJ: Denunciar merece la pena; un calvario es vivir con un maltratador
ELECCIONES ANDALUCÍA
Vox designa a Manuel Gavira como candidato para las elecciones andaluzas del 17 de mayo
PARTIDOS VOX
Vox abre expediente a Espinosa de los Monteros para expulsarlo del partido
PP VOX
Bendodo, "convencido" de que el PP llegará a un "buen acuerdo" con Vox en Extremadura
ELECCIONES DNI
La Junta Electoral suspende el uso del DNI digital para votar
LEY MULTIRREINCIDENCIA
Aprobada ley de multirreincidencia con penas de hasta 3 años de cárcel por robo de móviles
CONSTITUCIÓN FORMENTERA
El Congreso aprueba reformar la Constitución para que Formentera tenga un senador propio
HUELGA MÉDICOS
Sanidad y los sindicatos médicos convocantes de la huelga retoman el diálogo
SUCESOS DETENCIÓN
Podemos denuncia la detención "racista" de su exdiputado autonómico Serigne Mbaye
CONSTITUCIONAL FUNCIONARIOS
El TC admite a trámite un recurso del PP contra la cesión de interventores a Cataluña
EUTANASIA JUSTICIA
Feijóo considera que "las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron"
La joven Noelia Castillo recibe la eutanasia tras un largo periplo judicial
POLÍTICA COLOQUIO
Juanma Moreno y Felipe González defienden el sentido de Estado y censuran los populismos
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Alertan a alérgicos de gluten y frutos secos no declarados en un yogur griego de Carrefour
ESPAÑA PIB
El INE confirma que la economía creció el 2,8 % en 2025, tras acelerarse a final de año.
ENTIDADES LOCALES
El Gobierno refuerza con 170 millones el empleo y la formación desde el ámbito local
BEGOÑA GÓMEZ
Begoña Gómez se opone a ser juzgada por un jurado popular y denuncia "conjeturas" del juez
PEQUEÑO NICOLÁS
El Supremo rebaja a dos años y un mes la condena al Pequeño Nicolás por la mafia policial
CASO KOLDO
El Supremo rechaza poner en libertad a Ábalos y a Koldo antes del juicio
CORTS VALENCIANES
Morant: No acepto las disculpas de Camarero, no me las creo; ha dicho lo que piensa
KORRIKA 2026
Covite ve la carrera por el euskera Korrika como "un escaparate de legitimación de ETA"
ÍÑIGO ERREJÓN
El juez rechaza suspender la declaración de Mouliaá por la querella de Errejón contra ella
JUICIO ASESINATO
Prisión permanente revisable para la mujer que tiró a su bebé a la basura en Porto Cristo (Mallorca)
FRANCISCA CADENAS
Ingresan en la cárcel de Morón (Sevilla) los dos acusados de matar a Francisca Cadenas
SUCESOS TRÁFICO
Dos muertos y un herido en un accidente con camión incendiado en Santa Coloma de Farners
SAGUNTO COFRADÍA
Igualdad llevará a la Fiscalía el rechazo a las mujeres en la Cofradía de Sagunto
RELACIONES SEXUALES
Uno de cada cuatro españoles no ha tenido relaciones sexuales en el último año
IGLESIA ABUSOS
El Obispado de Tenerife dice "desconocer" la grabación de Álvarez y su "contexto"
INFORME GUERNICA
Un nuevo informe del Reina Sofía "desaconseja rotundamente" el traslado del 'Guernica'
Gobierno Vasco dice que llevar el 'Guernica' a Euskadi es un acto de memoria y reparación
PUBLICIDAD RTVE
Uteca requiere a RTVE el cese de la comercialización publicitaria sin límites del Mundial
PREMIOS ALMA
Los guionistas premian 'La cena', 'Los domingos' y a los creadores de 'Polònia'
FESTIVAL SERIES
'Yo siempre a veces', una serie que huye de las madres abnegadas y de las malas madres
ANUARIO MÚSICA
La música en vivo en España supera los 800 millones de euros de ingreso
EFE
nac/amd