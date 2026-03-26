Hoy es noticia en España (23:15 horas)

GOBIERNO REMODELACIÓN

Montero felicita a su sucesor Carlos Cuerpo: "No puedo imaginar un mejor vicepresidente"

Análisis|Sánchez pone el foco en la economía en su camino a 2027

El PP ve "continuismo" y "más sanchismo" en los cambios de Gobierno anunciados por Sánchez

Perfil|Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda, un enamorado del ciclismo ante su gran puerto de montaña

El relevo de Montero provoca la quinta remodelación del Gobierno en esta legislatura

Sánchez se despide de Montero como "la mejor política" que ha conocido nunca

Perfil|Carlos Cuerpo, de delfín de Calviño a mano derecha del presidente del Gobierno

Cuerpo, primer hombre socialista que ocupa una vicepresidencia con Sánchez

Carlos Cuerpo será vicepresidente primero y Arcadi España releva a Montero en Hacienda

IRÁN GUERRA

Borrell tacha de "catastrófica" la respuesta europea a la guerra en Oriente Medio

El Congreso convalida el decreto anticrisis que baja el IVA a luz, gas y carburantes con la abstención del PP

CLAVES | Principales medidas del plan integral frente a la guerra de Oriente Medio convalidado hoy

El Congreso insta a eximir de IVA al pequeño autónomo como pedía Junts para apoyar el decreto

El PSOE pide tiempo para negociar el decreto de vivienda y espera el sí al plan anticrisis

Irán se muestra receptivo ante "cualquier solicitud" de España para navegar por Ormuz

El 60 por ciento de los españoles comparte que se impida a EEUU usar Rota y Morón contra Irán, según el CIS

VIOLENCIA MACHISTA

El 80 por ciento de las 49 mujeres asesinadas en 2025 convivían con su agresor

ENTREVISTA | Esther Rojo, presidenta del Observatorio de violencia machista del CGPJ: Denunciar merece la pena; un calvario es vivir con un maltratador

ELECCIONES ANDALUCÍA

Vox designa a Manuel Gavira como candidato para las elecciones andaluzas del 17 de mayo

PARTIDOS VOX

Vox abre expediente a Espinosa de los Monteros para expulsarlo del partido

PP VOX

Bendodo, "convencido" de que el PP llegará a un "buen acuerdo" con Vox en Extremadura

ELECCIONES DNI

La Junta Electoral suspende el uso del DNI digital para votar

LEY MULTIRREINCIDENCIA

Aprobada ley de multirreincidencia con penas de hasta 3 años de cárcel por robo de móviles

CONSTITUCIÓN FORMENTERA

El Congreso aprueba reformar la Constitución para que Formentera tenga un senador propio

HUELGA MÉDICOS

Sanidad y los sindicatos médicos convocantes de la huelga retoman el diálogo

SUCESOS DETENCIÓN

Podemos denuncia la detención "racista" de su exdiputado autonómico Serigne Mbaye

CONSTITUCIONAL FUNCIONARIOS

El TC admite a trámite un recurso del PP contra la cesión de interventores a Cataluña

EUTANASIA JUSTICIA

Feijóo considera que "las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron"

La joven Noelia Castillo recibe la eutanasia tras un largo periplo judicial

POLÍTICA COLOQUIO

Juanma Moreno y Felipe González defienden el sentido de Estado y censuran los populismos

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Alertan a alérgicos de gluten y frutos secos no declarados en un yogur griego de Carrefour

ESPAÑA PIB

El INE confirma que la economía creció el 2,8 % en 2025, tras acelerarse a final de año.

ENTIDADES LOCALES

El Gobierno refuerza con 170 millones el empleo y la formación desde el ámbito local

BEGOÑA GÓMEZ

Begoña Gómez se opone a ser juzgada por un jurado popular y denuncia "conjeturas" del juez

PEQUEÑO NICOLÁS

El Supremo rebaja a dos años y un mes la condena al Pequeño Nicolás por la mafia policial

CASO KOLDO

El Supremo rechaza poner en libertad a Ábalos y a Koldo antes del juicio

CORTS VALENCIANES

Morant: No acepto las disculpas de Camarero, no me las creo; ha dicho lo que piensa

KORRIKA 2026

Covite ve la carrera por el euskera Korrika como "un escaparate de legitimación de ETA"

ÍÑIGO ERREJÓN

El juez rechaza suspender la declaración de Mouliaá por la querella de Errejón contra ella

JUICIO ASESINATO

Prisión permanente revisable para la mujer que tiró a su bebé a la basura en Porto Cristo (Mallorca)

FRANCISCA CADENAS

Ingresan en la cárcel de Morón (Sevilla) los dos acusados de matar a Francisca Cadenas

SUCESOS TRÁFICO

Dos muertos y un herido en un accidente con camión incendiado en Santa Coloma de Farners

SAGUNTO COFRADÍA

Igualdad llevará a la Fiscalía el rechazo a las mujeres en la Cofradía de Sagunto

RELACIONES SEXUALES

Uno de cada cuatro españoles no ha tenido relaciones sexuales en el último año

IGLESIA ABUSOS

El Obispado de Tenerife dice "desconocer" la grabación de Álvarez y su "contexto"

INFORME GUERNICA

Un nuevo informe del Reina Sofía "desaconseja rotundamente" el traslado del 'Guernica'

Gobierno Vasco dice que llevar el 'Guernica' a Euskadi es un acto de memoria y reparación

PUBLICIDAD RTVE

Uteca requiere a RTVE el cese de la comercialización publicitaria sin límites del Mundial

PREMIOS ALMA

Los guionistas premian 'La cena', 'Los domingos' y a los creadores de 'Polònia'

FESTIVAL SERIES

'Yo siempre a veces', una serie que huye de las madres abnegadas y de las malas madres

ANUARIO MÚSICA

La música en vivo en España supera los 800 millones de euros de ingreso

EFE

nac/amd