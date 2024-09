El PSOE dice que "no se va a levantar" de la mesa con Junts para la senda de déficit, pero les pide renunciar a "flecos"

La portavoz nacional del PSOE, Esther Peña, ha avanzado que su formación "no se va a levantar" de la mesa de negociación con Junts para aprobar la senda de déficit impulsada por el Gobierno pero sugiere a los independentistas renunciar a "algunos flecos". Según ha manifestado este sábado en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, "ninguna negociación es fácil" y por ello, desde su formación "no se van a levantar" de la mesa de negociación con los de Carles Puigdemont para llegar a un acuerdo sobre la senda de déficit del Ejecutivo. En ese sentido, Peña ha asegurado que es "lícito" que desde la formación independentista mantengan "posiciones de máximos" pero ha advertido que cuando uno finaliza la negociación, "pierde algunos flecos de los que presentó". AHORA "HAY MUCHO MÁS MARGEN" PARA EL ACUERDO Preguntada por si fue un error por parte del Gobierno presentar las mismas cuentas que ya fueron rechazadas por el Pleno del Congreso el pasado mes de julio, la portavoz socialista ha asumido que la "actualidad manda" y que con los nuevos datos actualizados del PIB hay "mucho más margen" para negociar. "Dan más posibilidades para asumir déficit y para hacer inversión en las comunidades", ha detallado. Por ello, considera que "merecía la pena" dejar en suspenso el debate sobre la senda de déficit con el objetivo de tener un poco más de tiempo para negociar con una formación con la que reconoce que tienen "muchísimas diferencias". En lo relativo a los Presupuestos Generales del Estado, Peña ha reiterado la "intención clara" del Ejecutivo de presentar las cuentas públicas aunque cree que "los tiempos son relativos". "En este país se han presentado presupuestos en el mes de marzo, por tanto, estamos a tiempo", ha incidido. HAY TIEMPO PARA PRESUPUESTOS EN MARZO Aún así, ha querido dejar claro que los actuales presupuestos, del año 2023, son "buenos" y cumplen con los objetivos que marca la Unión Europea y con las necesidades y retos de nuestro país. Pero la intención de los socialistas sigue siendo "mejorarlos" y "convencer" al resto de grupos parlamentarios. Durante la entrevista, Peña ha aprovechado también para hacer referencia al PP, acusando a los de Alberto Núñez Feijóo de tener un "problema de disensión entre lo que dicen y lo que luego hacen". "Los 'populares' gobiernan en la mayoría de comunidades, que son las que más beneficiadas van a salir por la senda de déficit, por tanto estaría bien que hicieran cosas que se parecen a lo que dicen", ha reprochado. Aunque no ha sido el único asunto, que les ha censurado, también ha cargado contra los 'populares' en materia de política de vivienda, ya que según ha dicho el precio de estas "no sube por cuestión de magia", sino que sube porque hay especuladores "salvajes", fondos buitre y administraciones públicas gobernadas por el PP que "dejan demasiado margen de maniobra" en vez de pensar en los "intereses de las familias".

