Le Senne declara este viernes ante el juez como investigado por delito de odio por romper la foto de Aurora Picornell

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, declara este viernes en el Juzgado de Instrucción 1 de Palma como investigado por un presunto delito de odio en relación al incidente con la foto de Aurora Picornell y las Rojas del Molinar. La declaración de la segunda autoridad de Baleares en los juzgados de Vía Alemania, prevista para las 09.30 horas, se produce después de que el instructor rechazara a principios de mes archivar las denuncias interpuesta por los colectivos 'Estimada Aurora' y 'Memoria de Mallorca' y las familias de Aurora Picornell y de Antònia y Maria Pascual. Le Senne había pedido el archivo de la causa al asegurar que rasgó la foto de las Rojas del Molinar de forma "accidental". Sin embargo, el juez instructor tomó la decisión de no cerrar la causa tras escuchar a las acusaciones y visionar los vídeos de la sesión parlamentaria, en la que se debatía la posible derogación de la Ley de Memoria Democrática a propuesta de Vox, y en la que Le Senne rasgó la fotografía. Más tarde, a las 11.30 horas, está citada a declarar, en calidad de testigo, la vicepresidenta segunda de la Mesa, la socialista Mercedes Garrido, de cuyo ordenador arrancó Le Senne la fotografía. El colectivo 'Estimada Aurora', impulsado por el abogado Sebastià Frau y formado por más de 50 profesionales de diferentes ámbitos, se personó en la causa como acusación popular, aunque días antes la asociación Memòria de Mallorca ya había presentado una denuncia como acusación particular en nombre de las víctimas y familiares de las Rojas del Molinar. Igualmente, el juez no ha admitido aplicar la inviolabilidad parlamentaria en este caso, planteada por el abogado de Le Senne, entendiendo que cuando el presidente arrancó la foto, no estaba manifestando opinión en el uso de la palabra, ni estaba ejerciendo el derecho de voto, sino que fue "una acción consistente en arrancar una fotografía, romperla y tirarla al suelo". SIGUE EN LA PRESIDENCIA La declaración de Le Senne llega semanas después de confirmarse su continuidad como presidente del Parlament después de que en el pleno extraordinario del pasado 3 de septiembre, que debatía su destitución, el PP optara por la abstención en una votación que requería una mayoría cualificada para prosperar. El presidente del Parlament comparece ante el juez tras la denuncia por haber arrancado la fotografía de la sindicalista y militante del Partido Comunista Aurora Picornell que la vicepresidenta segunda de la Mesa, Mercedes Garrido, tenía en su ordenador durante el debate de toma en consideración de la iniciativa de Vox para derogar la ley de memoria democrática.

