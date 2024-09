Endesa ve "incertidumbres" en el nuevo PNIEC aunque reconoce mejoras respecto al anterior

Barcelona, 27 sep (EFECOM).- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, aprecia "ciertas incertidumbres" en la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el período 2023-2030, aunque también considera que el nuevo documento es "mejor" que el anterior, que incluía "cosas muy incoherentes", ha opinado.

En su intervención en la jornada BCN Desperta!, organizada por El Español, Crónica Global y Metrópoli, Bogas se ha referido así al real decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros por el cual se revisa el PNIEC, que contempla una inversión de 308.000 millones de euros y prevé un impulso importante a las renovables en España.

"El plan tiene un foco muy especial y muy potente en el incremento de generación, y fundamentalmente de generación renovable. Se habla prácticamente de duplicar la energía eólica desde 2023 a 2030, lo que es una machada, y de casi triplicar la solar, lo cual es otra machada, pero está bien", ha opinado Bogas.

El plan prevé que la potencia instalada renovable aumente en 105 gigavatios (GW) en España, hasta llegar a los 160 GW en 2030, de los cuales 76 GW serían de energía fotovoltaica, 62 GW de eólica, 22,5 GW de almacenameinto y 12 GW de electrolizadores para producir hidrógeno verde.

Bogas ha asegurado que el plan plantea como mínimo "ciertas incertidumbres" por cuestiones como los volúmenes de vertidos de energía renovables que "no caben" en el sistema y por "dos elementos de riesgo tremendo", como son los de consumo de hidrógeno verde que contempla y las cantidades de energía que se prevé exportar a Francia.

Si todas estas previsiones no se cumplen, Bogas ha alertado de que "un tercio de la producción no serviría para nada y al no servir para nada, si se hace esa generación, no sería rentable", ha añadido el directivo, para el que "hay mucho trabajo que hacer".

Por otra parte, Bogas ha reivindicado la importancia de la distribución eléctrica en España para conectar la generación con la demanda y ha dado por supuesto que tanto Red Eléctrica como las distribuidoras deben "invertir más", pero ha comentado que la inversión máxima está topada por ley a unos 2.500 millones al año. EFECOM