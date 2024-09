Clavijo avisa de que Canarias llevará el problema migratorio a la Conferencia de Presidentes: "Quiera o no Sánchez"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anticipado este jueves que en la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos pondrá sobre la mesa el problema migratorio que sufren las islas, "quiera o no" el Gobierno. "Quiera o no Pedro Sánchez, va a salir, no puede impedir a los presidentes autonómicos que hablen. Es un problema que nos atañe a todos", ha expresado el presidente canario durante un desayuno-coloquio de Club Siglo XXI. Clavijo ha señalado que le parece bien que el Gobierno quiera que el tema principal de esa reunión de dirigentes autonómicos --se celebrará en Cantabria pero aún no tiene fecha-- sea la vivienda. Pero "cada uno de los presidentes llevaremos nuestros asuntos y se hablará, estoy convencido", ha insistido. Al respecto, ha explicado que el problema migratorio afecta a todo el país porque de los menores migrantes que llegan a Canarias, la mayoría se marchan cuando cumplen 18 años y muchos de ellos, que quieren llegar a Francia, acaban en el País Vasco, que "está lejos pero sufre con intensidad el fenómeno", ha puesto como ejemplo. Ha manifestado, además, que no hay ningún menor migrante desatendido y ha criticado que la Fiscalía recurriera el protocolo canario de atención a menores. "Que sostenga que un menor atendido por Salvamento Marítimo", que depende del Estado, "está desamparado, es un disparate jurídico y moral", ha añadido. "Se supone que el Estado tiene competencias de protección de fronteras", ha indicado, para reclamarle que "no se desentienda de este asunto", que distribuya los recursos que le da para ello la Unión Europea y preste colaboración. "Nada le impide al Estado hacer esa atención inmediata a ellos, la ley les obliga", ha apostillado. Clavijo ha dicho estar convencido de que en las próximas semanas se alcanzará un acuerdo "de país" sobre inmigración, porque "la política tiene que servir para que las cosa vayan bien, no para fracasar y pelearnos". "El problema va a seguir, va a continuar, por muchos muros que levantemos", ha asegurado, para advertir de que, si no se soluciona, habrá "más poder de las mafias y más fallecimientos".

