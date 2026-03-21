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Abascal avisa que Sánchez está encontrando "excusas" en la delicada situación internacional para perpetuarse en el poder

El dirigente de Vox critica desde Hungría las relaciones del gobierno con actores internacionales y alerta que decisiones recientes alejan al país de sus aliados, mientras acusa al presidente de anteponer intereses personales a la seguridad nacional según sus declaraciones a la prensa

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En el encuentro celebrado en Budapest durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde también intervinieron líderes como Javier Milei y Viktor Orbán, Santiago Abascal dirigió un mensaje a los asistentes para mostrar su visión sobre la situación política de España y el papel del gobierno en los escenarios internacionales. Según informó Europa Press, el presidente de Vox denunció que Pedro Sánchez utiliza el actual contexto internacional para obtener réditos políticos y prolongar su permanencia en el Ejecutivo.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Abascal afirmó en su comparecencia ante la prensa que el presidente del Gobierno fundamenta su estrategia política en la complejidad de los acontecimientos internacionales, tomando decisiones que, según su opinión, alejan a España de los países occidentales con los que tradicionalmente ha mantenido alianzas. El líder de Vox precisó que Sánchez, al buscar la continuidad en el poder, estaría anteponiendo intereses personales a la seguridad nacional, generando un deterioro en las relaciones con sus socios habituales.

Europa Press detalló que el dirigente de Vox sostuvo que el Ejecutivo establece vínculos con actores internacionales considerados adversarios de la civilización occidental. En palabras de Abascal, “cuando te aplaude Hamas, cuando te aplauden los talibanes, cuando te dan las gracias los ayatolás que asesinan a su propio pueblo pues claramente tenemos un problema con nuestros aliados”. Esta situación, a su juicio, expone a España a un aislamiento frente a las democracias de Occidente y socava la confianza de los aliados internacionales en el gobierno español.

A lo largo de su intervención, Abascal insistió en que el líder del Ejecutivo está, en su opinión, “jugando con la seguridad internacional de España solo para permanecer un rato más en el poder”, aludiendo a una búsqueda de prolongar su mandato y evitar responder ante posibles casos de corrupción que, según sus declaraciones, rodean al presidente. Europa Press consignó que, durante el evento, Abascal expresó su esperanza de que las consecuencias de las decisiones de Sánchez recaigan solamente en él y no en la ciudadanía.

El medio Europa Press también señaló que Abascal resaltó la relevancia del foro conservador que se celebró en Hungría como una oportunidad para presentar a los aliados internacionales de Vox su perspectiva sobre el liderazgo de Sánchez. Durante sus declaraciones, el dirigente contrastó la labor de su partido, que describió como una constante denuncia de “cómo opera la mafia de Sánchez”, frente a la postura del Partido Popular. Aseguró que el PP concentra sus esfuerzos en debilitar a Vox tanto en las negociaciones políticas como en los procesos electorales autonómicos.

Consultado sobre si el Partido Popular atenderá las demandas de Vox sobre inmigración, Abascal, según difundió Europa Press, sostuvo que el PP buscará “disimular para no perder votos” porque, a su entender, “el pueblo español está en contra de las posiciones de promoción de la inmigración masiva”. Sostuvo que esta estrategia de aparentar políticas coincide, en su opinión, con una tendencia histórica en la actuación del principal partido de la oposición: “Van a decir una cosa, pero probablemente van a hacer otra; es a lo que nos han acostumbrado hace muchísimo tiempo”.

Respecto al escenario de cara a unas futuras elecciones generales, Abascal manifestó no albergar dudas acerca de que tanto el PSOE como el PP intentarán impedir que Vox logre convertirse en una fuerza decisiva en el Congreso. Según consignó Europa Press, Abascal incluyó a las instituciones europeas dentro de los actores que, a su juicio, se sumarían a estos esfuerzos, mencionando explícitamente la posibilidad de maniobras respaldadas desde Bruselas con el fin de limitar la influencia electoral de Vox.

El líder de Vox argumentó que la política de pactos del Partido Popular con el PSOE sigue representando una amenaza para el avance de su partido. Recordó que en las pasadas elecciones, a su entender, el Partido Popular ofreció acuerdos de manera constante a Pedro Sánchez, y atribuyó la pérdida electoral al empeño del PP en distanciarse y “demonizar” a Vox. Insistió en que el PP, en vez de priorizar la consolidación de una alternativa al socialismo, estaría intentando debilitar a Vox y favorecer la aparición dentro de su formación de figuras “controlables” que transfieran apoyo parlamentario sin condiciones a los populares en regiones como Aragón, Extremadura o Castilla y León.

Abascal concluyó afirmando, según palabras recogidas por Europa Press, que las maniobras para frenar el avance de Vox en el panorama político nacional no lograrán sus objetivos, y reiteró la postura de resistencia de su partido frente a las dinámicas pactistas tanto en el ámbito estatal como autonómico.

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