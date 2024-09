Sumar pide cuentas a Marlaska por negar el asilo a los activistas saharauis retenidos en Barajas sin valorar cada caso

La diputada de Sumar Tesh Sidi ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la denegación de asilo a los activistas saharauis retenidos en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha reclamado que se estudien las solicitudes caso por caso. Según señala en una pregunta parlamentaria para respuesta escrita, recogida por Europa Press, el ministerio del Interior ha denegado la entrada y la solicitud de protección internacional a varios activistas saharauis en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, destaca algunos casos como el de Ali Hammou, un activista sordomudo en tratamiento por cáncer, también el de la familia de Mohamed Ali Slimani, que junto a su esposa Rbab al-Tarad Yahi y su hija de un año y medio, huían de la represión en el Sáhara Occidental o el de Mohamed Bachir, cuya solicitud fue rechazada tras asignarle un intérprete marroquí que no hablaba el dialecto adecuado. Ante esto, la diputada de Más Madrid quiere saber, en primer lugar, por qué se ha denegado de manera generalizada el asilo a los cerca de 30 activistas saharauis que se encuentran actualmente retenidos en Barajas, sin valorar individualmente sus casos. EN CONDICIONES INSALUBRES Asimismo, pide saber cómo responde el Gobierno a las denuncias sobre las condiciones insalubres en las que se encuentran los activistas saharauis retenidos en el aeropuerto. Además, Sidi pide conocer qué medidas se están tomando a nivel general desde Interior para asegurar que se respeten los derechos humanos de los solicitantes de asilo, especialmente aquellos que alegan persecución política y tortura. También quiere saber si desde el Ministerio hay alguna justificación para devolver a Marruecos a personas que afirman estar perseguidas por las autoridades marroquíes. Por otro lado, busca conocer, en primer lugar, qué acciones se van a tomar para garantizar que los solicitantes de asilo tengan acceso a una evaluación justa y transparente, conforme al derecho internacional, y en segundo, cómo piensan garantizar que las personas retenidas en aeropuertos, en espera de decisiones sobre sus solicitudes de asilo, no sufran malos tratos o condiciones inadecuadas. "¿Se revisará la política actual de asilo para casos de activistas saharauis, dadas las tensiones y el historial de derechos humanos en el Sáhara Occidental?", es otra de las preguntas incluidas en la iniciativa. AUSENCIA DE TRADUCTORES La diputada de Sumar pide también al Ejecutivo una valoración sobre la situación expuesta del activista Mohamed Bachir, cuya solicitud fue rechazada tras asignarle un intérprete marroquí que no hablaba el dialecto adecuado y pide saber si el Gobierno considera que actualmente puede cubrir la demanda de hablantes del dialecto saharaui que soliciten traducción. Finalmente, Sidi hace referencia al cambio de postura del Ejecutivo respecto al Sáhara occidental en el año de 2022 y reclama en primer lugar, una valoración del Gobierno sobre el el tratamiento de personas saharauis reclamantes de asilo desde ese momento. Y también la cifra de personas a las que se les ha negado asilo procedentes del Sáhara Occidental desde ese mismo año.

Compartir nota: Guardar Nuevo