Podemos denuncia la situación "inhumana" de saharauis en Barajas y acusa al Gobierno de no querer molestar a Marruecos

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado las "condiciones inhumanas" que padecen, a su juicio, activistas saharauis en la sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y sospecha que el Gobierno no acepta las peticiones de acogida para "no molestar" a Marruecos, al que ha definido como una dictadura. Además, ha cargado contra la "hipocresía absolutamente insoportable" del Ejecutivo, dado que mientras están retenidos una treintena de activistas en el aeropuerto madrileño otorgó con celeridad asilo al líder opositor venezolano Edmundo González, al que ha tachado de ser un "ultraderechista violento y peligroso". Belarra se ha expresado en estos términos ante los medios de comunicación tras acudir al aeropuerto de Barajas junto a cargos del partidos, con la intención de pedir acceso a la sala de asilo del aeródromo en calidad de diputada y poder supervisar el estado de los solicitantes de asilo. Posteriormente, desde el partido morado han explicado que no se les ha permitido acceso a estas instalaciones y su secretaria general ha tildado de "gravísima" vulneración democrática que se le impida entrar en dichas dependencias, lo que contraviene su labor de control al Gobierno. El Ministerio del Interior tiene constancia de que diez ciudadanos procedentes de Marruecos han comunicado que se han puesto en huelga de hambre estando en la sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según explican a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, en la sala de asilo del aeropuerto madrileño hay en la actualidad 57 ciudadanos marroquíes, de los que diez han comunicado su decisión de ponerse en huelga de hambre. CONDICIONES "ABSOLUTAMENTE INSOPORTABLES" La líder de Podemos ha subrayado que una treintena de estas personas son activistas saharauis que demandan asilo en España y que padecen una situación "absolutamente insoportable" tras "decenas de días retenidos en el aeropuerto". Es más, ha alertado de la situación de una niña de año y medio que, según le transmiten abogados y colectivos sociales, no ha recibido atención médica pese a encontrarse enferma. También ha criticado del estado de su madre, que abortó hace días. "Creo que un país que se vanagloria y que se jacta de que nuestra sanidad pública atiende a todo el mundo independientemente del dinero que tenga la cuenta corriente es absolutamente inaceptable. Es una vergüenza democrática que estas dos personas no estén recibiendo atención médica, al igual que ese activista sordo que tiene un cáncer como hemos podido saber también", ha enfatizado. Belarra ha insistido que las condiciones de estas personas en la sala de asilo de Barajas son deplorables y que Cruz Roja ya abandonó el servicio de atención hace meses para denunciar la situación "insalubre" en estas dependencias. "NADIE DENUNCIA QUE MARRUECOS ES UNA DICTADURA" Belarra ha censurado la posición del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que mandó un avión para recoger a Edmundo González mientras que es "incapaz" de atender a solicitantes de asilo saharauis, cuya vida "corre peligro" si se les deporta a Marruecos. "Nadie denuncia que Marruecos es una dictadura, nadie denuncia las vulneraciones de derechos en Marruecos y eso tiene un nombre, hipocresía, hipocresía porque no quieren enfrentarse a un aliado de Estados Unidos ni a un aliado estratégico en política migratoria como Estados Unidos", ha zanjado.

