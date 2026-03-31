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Dos victorias del Levante en trece visitas a la Real Sociedad

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Valencia, 31 mar (EFE).- El Levante visitará este sábado a la Real Sociedad, equipo al que se ha enfrentado en Primera División como visitante en trece ocasiones y al que únicamente ha derrotado dos veces, la última en la temporada 2019-20.

Fue en la undécima jornada del campeonato 19-20, cuando el Levante, con goles de Bardhi y Mayoral, venció por 1-2 en Anoeta. También logró la victoria en la temporada 2011-12, con un sólido triunfo por 1-3 gracias a los goles de Barkero, de penalti, Xavi Torres y Koné.

En total, el balance del Levante en sus visitas en Primera a la Real Sociedad es de dos victorias, seis empates y cinco derrotas. Precisamente cuenta por derrotas sus dos últimas visitas a Anoeta, en las temporadas 2020-21 y 2021-22. En ese último enfrentamiento el resultado fue 1-0 para la Real Sociedad.

En ese partido el Levante formó con Cárdenas, Miramón, Vezo, Duarte, Clerc; Bardhi (De Frutos), Melero, Radoja (Pablo Martínez), Campaña, Cantero (Morales) y Roger.

Por su parte, la Real Sociedad jugó con Remiro; Gorosabel (Zaldua), Le Normand, Elustondo, Aihen, Zubimendi, Merino, Silva (Januzaj), Barrenetxea (Robert Navarro), Oyarzabal (Portu) e Isak (Sorloth). EFE

pzm/cta/jpd

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