Tiempo estable matizado por lluvia en el norte, viento en el noreste y calima en Canarias

Madrid, 31 mar (EFE).- Lluvias débiles pero persistentes en el norte, chubascos en Baleares y Ampurdán (Cataluña), rachas muy fuertes de viento en el cuadrante nordeste y un episodio de calima en Canarias son los fenómenos que matizarán un tiempo predominantemente estable en los próximos días de la Semana Santa, con temperaturas en aumento.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que entre este martes y el próximo viernes predomine la estabilidad salvo en el extremo norte, debido a un flujo de componente norte que traerá precipitaciones.

Nevará débilmente en las montañas del extremo norte, con la cota por encima de los 1.300-1.500 metros y con los mayores acumulados en la cara norte de los Pirineos.

La depresión situada en el Mediterráneo también dejará lluvias y chubascos en Baleares y Ampurdán el miércoles y el jueves, sin descartarlos en todo el nordeste peninsular.

Las temperaturas aumentarán, ese martes de forma notable en algunas zonas y posteriormente con variaciones ligeras. El miércoles subirán algo en la mitad norte y en los litorales del este y bajarán en el resto, de manera más acusada en el Estrecho y en Cataluña

La Aemet prevé hoy 30 grados en Sevilla, 28 en Huelva, 26 en Córdoba y entre 20 y 25 en una veintena de capitales peninsulares, entre ellas Almería, Cádiz, Granada, Cáceres, Badajoz, Murcia, Valencia, Pontevedra, Ourense o Madrid.

Soplará viento de componente norte, con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular y Baleares y con temporal marítimo en esos litorales.

Hasta la medianoche de hoy se mantendrá la alerta naranja por viento en zonas del archipiélago, de Aragón y de Cataluña, y el aviso seguirá activo el miércoles, con rachas muy fuertes, superiores a 70 km/h, en el Ampurdán, los Pirineos, el valle del Ebro, el sistema Ibérico y Baleares.

El episodio importante de calima que afectará a Canarias debido al polvo en suspensión procedente del Sáhara ya ha alcanzado el archipiélago. Las mayores concentraciones se esperan entre las 12 y las 15 horas de este martes en las islas orientales y entre las 15 y las 18 en las occidentales.

La calima, que reduce la visibilidad y empeora la calidad del aire, afectará a todas las zonas, desde la costa a las cumbres, hasta el miércoles incluido.

Se espera que el alejamiento de la depresión Ermino el jueves provoque una estabilización en el nordeste peninsular y Baleares, tendiendo a remitir las precipitaciones y a abrirse claros desde el mediodía.

Dicha situación de estabilidad se prolongará el viernes, al extenderse las altas presiones atlánticas hacia Europa. Aun así, se prevé que continúe un flujo del noroeste sobre la península, con cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y Baleares y precipitaciones débiles y persistentes, que remitirán durante la tarde.

Hacia el fin de semana la Aemet prevé que continúe la situación de estabilidad y un predominio de las altas presiones.

La circulación atlántica y el paso de frentes debilitados quedarán limitados al extremo norte peninsular, donde habrá nubosidad baja y precipitaciones débiles. Pero los cielos se despejarán después del paso de cada frente.

En el resto de la península y en Baleares se espera poca nubosidad y ausencia de precipitaciones, con un nuevo aumento de las temperaturas. Amplias zonas del sudeste se situarán por encima de los 25 grados.

El viento será en general flojo, pero más intenso en litorales.

En Canarias se espera un viento alisio moderado que despejará la calima e intervalos de nubes en el norte de las islas montañosas. EFE

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