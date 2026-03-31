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Lo Celso ya se ejercita con el grupo

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Sevilla, 31 mar (EFE).- El argentino Giovani Lo Celso se ha ejercitado este martes con el grupo que dirige el técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, para preparar el partido del próximo sábado ante el Espanyol en La Cartuja como un paso más en su vuelta tras la lesión muscular que lo tiene en el dique seco desde fines de febrero.

Pellegrini ha dirigido la primera sesión semanal después del descanso que ha dado a sus jugadores y en ella, además del rosarino, se ha visto en los minutos iniciales abiertos a los medios al brasileño Antony Dos Santos y el lateral Héctor Bellerín, quienes la pasada semana hicieron trabajo específico.

A lo largo de esta semana irán incorporándose los internacionales españoles Pablo Fornals y Pablo García (sub-21), el marroquí Ez Abde, el congoleño Cédrick Bakambu, el suizo Ricardo Rodríguez, el hispano-dominicano Júnior Firpo y Álvaro Fidalgo, quien ya ha debutado con México tras su primera convocatoria por Javier Aguirre.

Fidalgo será el último en ponerse a las órdenes de Pellegrini, ya que después de su debut, tiene por delante un amistoso ante Bélgica en Chicago en la madrugada del próximo miércoles, lo que hará que el centrocampista llegue para el entrenamiento del viernes.

La vuelta paulatina de Lo Celso, quien sufrió el pasado 22 de febrero en Salónica en el partido de Liga Europa ante el PAOK griego una lesión en el recto del muslo derecho, supone una buena noticia para el chileno en el tramo final y decisivo de la temporada, para el que espera además la reaparición de Isco Alarcón.

Isco, quien ya se ejercita en solitario sobre el césped en trabajo específico, y el lateral canterano Ángel Ortiz, convaleciente de una subluxación de la clavícula derecha que se produjo la pasada jornada en San Mamés, son los únicos inquilinos de la enfermería bética.

Tras el duelo ante el Espanyol con el que volverá a LaLiga el próximo Sábado Santo, el Betis afrontará los cuartos de la Liga Europa ante el Sporting de Braga, con la ida que se jugará el miércoles 8 de abril en el Municipal de Braga y la vuelta en La Cartuja el 16 de ese mes. EFE

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