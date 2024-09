Alba Camps defiende Nova Esquerra Nacional como vía para una ERC con "mucha más democracia"

La exdiputada de ERC en el Parlament Alba Camps, candidata a secretaria general del partido con Nova Esquerra Nacional, ha defendido este sábado la candidatura como vía para una ERC con "mucha más democracia" y un proyecto mucho más colectivo. En una entrevista del diario 'Ara' recogida por Europa Press, ha asegurado que hace falta una manera diferente de hacer las cosas: "Con mucha más democracia, con una toma de decisiones compartida, un proyecto mucho más colectivo y sobre todo esto, saber quién decide las cosas". También ha dicho que "se puede hacer mucho más", al preguntársele si el expresidente y aspirante a serlo, Oriol Junqueras, no se ha regido por estas características los últimos 13 años. XAVIER GODÀS El exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona) Xavier Godàs, que encabeza la candidatura, ha remarcado que "ser de uno o de otro denota una falta de criterio político" que no se pueden permitir, en alusión a que Nova Esquerra Nacional no se define como 'rovirista', sino en función de la contribución colectiva independientemente de qué filiaciones se puedan tener, ha explicado. Además, ha valorado que en estos momentos no prevén un pacto con Junqueras antes de la votación del congreso y Camps ha recordado que "una vez pase el 30 de noviembre ya no serán candidaturas, será ERC".

