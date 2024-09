Feijóo se reúne con Meloni este jueves en Roma dentro de su gira para una "alianza europea" contra la inmigración ilegal

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará este jueves a Roma para verse con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dentro de su gira para buscar una "alianza europea" contra la inmigración ilegal, según han confirmado fuentes 'populares'. A su entender, la mandataria italiana "ha gestionado la migración mucho mejor" que Pedro Sánchez. Este viaje se produce justo una semana después de su reunión en Atenas con el primer ministro griego y presidente de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, de quien elogió su "firme" y "austera" política migratoria frente a la "inexistente" en España con el Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo, que ha planteado una "alianza europea" contra la inmigración irregular, ya anunció que emprendería una gira por distintos países europeos para buscar apoyo a sus propuestas, que pasan por una mayor implicación europea ante el "desafío" migratorio. EL PP PONE DE EJEMPLO LA POLÍTICA MIGRATORIA DE MELONI Con ese objetivo, el jefe de la oposición hará una segunda parada este jueves en Roma para entrevistarse con la primera ministra italiana, a la que el PP ha puesto como ejemplo en las últimas semanas por frenar la inmigración ilegal en su país. El PP sostiene que "los datos oficiales" con los que cuenta y que obran en el seno de la UE" hablan de "un descenso significativo de la inmigración irregular en Grecia e Italia" en "torno al 60%", después de años de "una presión difícilmente gestionable", en palabras del portavoz del partido, Borja Sémper. "La política migratoria que están desarrollando, de común acuerdo con la Unión Europea, está salvando vidas", añadió. El propio Feijóo se preguntó hace una semana "por qué los griegos o los italianos han bajado el número de migrantes irregulares que entran en sus países y España hoy, en la ruta canaria, lo ha incrementado un 50%". Además, destacó que la italiana Meloni "ha gestionado la migración mucho mejor que Sánchez". SALUDO DE FEIJÓO Y ABASCAL EN LOS PASILLOS POR LA POLÍTICA MIGRATORIA El líder del PP y el presidente de Vox, Alberto Núñez Feijóo, se han saludado este miércoles en los pasillos del Congreso --con un apretón de manos-- y el viaje a Roma ha sido el tema de conversación de esa breve charla, que han podido escuchar un grupo de periodistas. Así, Abascal ha pedido al líder del PP que dé recuerdos a Meloni cuando se entreviste con ella en Roma y éste último le ha replicado que se los dará. No es su único contacto estas semanas, dado que fuentes próximas a ambos presidentes han confirmado que lo han hecho por asuntos personales, como la operación de desprendimiento de retina a la que se sometió Feijóo este verano o el nacimiento del último hijo de Abascal. Fuentes de Vox consideran que Feijóo busca con su viaje a Roma tener una "mayor interlocución internacional" y busca esa foto con Meloni pensando que Vox ha perdido relación con ella, algo que niegan de plano los de Santiago Abascal. "No nos preocupa nada ese viaje. Legitima a los socios y aliados de Vox", han añadido las mismas fuentes. Además, fuentes de Vox creen que el PP quiere arrebatar a Vox la bandera de la inmigración pero no creen que le dé resultado, máxime cuando, según añaden, al final los 'populares' acaban pactando con el PSOE de Pedro Sánchez.

