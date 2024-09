Feijóo agradece a Reynders su labor para pactar el CGPJ: "Seguiré defendiendo una Justicia sin interferencias políticas"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido este miércoles al comisario de Justicia, Didier Reynders, su labor para lograr un acuerdo con el Gobierno en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha asegurado que seguirá defendiendo una Justicia "sin interferencias políticas". Así se ha pronunciado Feijóo tras verse con Reynders, que ha viajado a Madrid para hacer balance del desbloqueo del CGPJ tras el acuerdo auspiciado por Bruselas el pasado junio entre el PSOE y el PP. En esta visita ha programado reuniones también con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, y con la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló. Feijóo ha afirmado que "el comisario Reynders fue esencial en el acuerdo que mejora la independencia del Poder Judicial en España, principal requisito del Partido Popular" y ha añadido que "hoy se lo he agradecido de nuevo" en su reunión en Madrid. "Seguiré defendiendo una Justicia sin interferencias políticas. Es el camino para todas nuestras instituciones", ha declarado el presidente de los 'populares', en un mensaje en su cuenta oficial en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. CHARLA SOBRE EL CGPJ Y EL PLAN DE REGENERACIÓN DE SÁNCHEZ Por su parte, el comisario de Justicia ha señalado que ha celebrado un encuentro con el presidente del PP para intercambiar opiniones sobre el Consejo General del Poder Judicial tras el dialogo estructurado que acordaron en su día. Además, Reynders ha revelado --en un mensaje en la red social 'X'-- que en esa charla con Feijóo también han discutido sobre el Plan de Acción para la Democracia presentado ayer por las autoridades españolas. Fuentes del PP no han confirmado por el momento si Feijóo ha hablado con Reynders de ese plan de regeneración del Gobierno, una iniciativa que desde 'Génova' califican como "plan Begoña" por entender que busca "desviar la atención" de las investigaciones judiciales abiertas al Gobierno, al PSOE y a la familia de Pedro Sánchez. 'GÉNOVA' DICE QUE NO VA A "AMPLIFICAR" ESTA "MANIOBRA DE DISTRACCIÓN" Fuentes del equipo de Feijóo han añadido que no van a "amplificar" desde el PP la "maniobra de distracción" que busca Moncloa con este plan, que el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, llegó a calificar de "plan de degeneración" democrática. En la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso de este miércoles, Feijóo ha afirmado que el Plan de Acción por la Democracia que ha presentado el Gobierno evidencia que la "concepción bananera del poder" de Pedro Sánchez "no tiene fin" y ha recalcado que "la censura y la persecución a quien ose criticarle" no se veía "desde Franco". En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha emplazado al PP a "cambiar el chip", "abandonar la oposición avinagrada y arrimar el hombro" por el interés de España.

