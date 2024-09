Bruselas abandona la evaluación de la compra de activos de Inflection por Microsoft

Bruselas, 18 sep (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) no evaluará la compra de activos de la empresa de inteligencia artificial Inflection por parte de Microsoft, después de que los Estados de la Unión Europea (UE) que le habían solicitado analizarla hayan retirado sus peticiones a raíz de una sentencia de la justicia europea, informó este miércoles la institución.

El caso se refiere, en concreto, a la contratación por parte de Microsoft de dos de los fundadores de Inflection -entre ellos el confundador de la filial de Google para inteligencia artificial DeepMind Mustafa Suleyman- y de buena parte de la plantilla de la empresa, así como a ciertos acuerdos de licencia concluidos entre ambas.

Tras analizar los detalles de la transacción y de su implementación en base a información que le habían enviado Microsoft e Inflection, la Comisión Europea consideró que los acuerdos a los que habían llegado las empresas suponen "un cambio estructural en el mercado que equivale a una fusión" según las normas de la UE.

La operación no superaba los umbrales para tener que ser notificada al Ejecutivo comunitario por considerarla de dimensión europea y tampoco había sido notificada en ningún otro Estado miembro, pero Bruselas consideró que pese a ello cumplía los requisitos para ser examinada por otro procedimiento.

Este permite, en concreto, que los Estados miembros soliciten a la Comisión Europea analizar una fusión que no tenga dimensión europea si afecta al comercio dentro del mercado único y amenaza de forma importante con afectar a la competencia dentro del territorio de los Estados que lo solicitan.

Así pues, Bruselas invitó a los países de la UE a que le pidiesen examinar la operación y siete de ellos presentaron solicitudes en ese sentido.

Sin embargo, el 3 de septiembre el Tribunal de Justicia de la UE dictó una sentencia relativa a la fusión de las firmas Illumina y Grail en la que declaró errónea esta interpretación del reglamento europeo de fusiones, que Bruselas también había utilizado en ese caso.

A raíz de la sentencia, todos los Estados que le habían pedido analizar la transacción entre Microsoft e Inflection han retirado su solicitud con lo que el procedimiento ha finalizado, indicó la Comisión en un comunicado.

"La Comisión continuará trabajando junto con los Estados miembros y las partes implicadas en concentraciones para evaluar si sus transacciones serán revisadas bajo los regímenes nacionales de control de fusiones o referidas a la Comisión en línea con los requisitos legales para tales reenvíos tal como fueron clarificados en la reciente sentencia Illumina/Grail", dijo la institución.

Esa sentencia declaró, en particular, que es errónea la interpretación del reglamento de concentraciones según la cual las autoridades nacionales de competencia pueden solicitar a la Comisión un examen de fusiones que "no solamente no son de dimensión europea sino que, además, quedan fuera de sus competencias respectivas de control por no alcanzar los umbrales nacionales aplicables".

Los jueces argumentaron, entre otras cosas, que estos umbrales que sirven para definir si una operación debe o no ser notificada a Bruselas "son una importante garantía de previsibilidad y seguridad jurídica para las empresas afectadas". EFECOM

