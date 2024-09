La prensa marroquí cuestiona a su Gobierno y achaca a sus políticas los últimos intentos de asalto masivo en Ceuta

La prensa marroquí ha puesto en el punto de mira al Gobierno del primer ministro, Aziz Ajanuch, al que afean su silencio y la falta de medidas para atender las necesidades de los jóvenes marroquíes, en particular los llamados 'ni-ni', tras el intento de asalto masivo de la frontera de Ceuta el pasado fin de semana por cientos de migrantes, entre los que había muchos jóvenes súbditos de Mohamed VI. Si en los últimos días los medios marroquíes se han hecho eco en general de las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad alauíes para evitar que se produjera la entrada masiva de migrantes animados a través de las redes sociales en Ceuta y de los elogios por parte de las autoridades españolas por esta actuación, este martes han puesto su foco en el primer ministro. "Flujo migratorio del 15-S hacia Ceuta: la ceguera voluntaria y el insoportable silencio del zombi Aziz Ajanuch", titula en un artículo el portal Barlamane, en el que considera que se ha tratado de "un acontecimiento de una gravedad inmensa gestionado con maestría por la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) que ni Aziz Ajanuch ni su Gobierno han comentado". Y todo, según Barlamane, porque "los menores que han confluido hacia el puesto fronterizo de la ciudad de Fnideq (Castillejos), junto a Ceuta, antes de ser detectados o bloqueados por la Policía, encarnan todo lo que Aziz Ajanuch rechaza: el fracaso de sus políticas sociales". "¿Quién son esos marroquíes que intentan llegar a Ceuta? ¿Y dónde está el Gobierno?", se pregunta por su parte el portal le360.ma, que también considera que lo ocurrido el fin de semana en la frontera con la ciudad autónoma es "muy grave". Entre los "cientos de candidatos, mayoritariamente marroquíes" la motivación no era otra que "la ausencia de toda perspectiva de futuro", destaca este medio, que añade que "muy jóvenes, estos candidatos no son sino una muestra de los llamados por el término bárbaro de 'ni-ni' (sin empleo, ni formación, ni educación)". Frente al "trabajo admirable" realizado por las fuerzas de seguridad marroquíes para evitar la entrada en Ceuta, le360.ma afea que Ajanuch, que precisamente participó el fin de semana en un encuentro en Agadir con las juventudes de su partido RNI, no dedicara una sola palabra a estos acontecimientos ni sobre el problema de los 'ni-ni' (a los que en Marruecos se denomina como NEET) porque para el primer ministro "ni siquiera existen", como tampoco lo hacen "el paro endémico que asola el país o el sector informal". "Olvida que son justamente estos millones de jóvenes que evolucionan al margen de toda estrategia gubernamental, de todo interés de nuestros cargos electos, grandes y pequeños, quienes hoy en día intentan lo imposible", destaca el artículo, que reprocha al Gobierno su inacción y su "política del avestruz". Por su parte, leDesk.ma dedica un amplio artículo al problema de los 'ni-ni' bajo el título "Asalto 15-S sobre Ceuta, revelador de una juventud desorientada y sin horizonte". En él, se hace eco de un reciente informe de Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE, por sus siglas en francés) según el cual en Marruecos hay 1,5 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan. De acuerdo con los datos que recogen los medios marroquíes y facilitados por el Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad han impedido 11.300 intentos de llegadas de migrantes a Ceuta y otros 3.300 a Melilla en el mes de agosto. En lo que va de año, esta cifra se elevaría hasta los 45.015 intentos evitados, a lo que se suman 177 redes criminales desarticuladas.

Compartir nota: Guardar Nuevo