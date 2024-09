Jagoba Arrasate: "No me parece lógico jugar antes la jornada 7 que la 6"

Palma, 16 sep (EFE).- El técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, aseguró este lunes que no le parece "lógico" disputar el partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports antes que el de la sexta, y afrontar después tres encuentros consecutivos lejos de Son Moix.

"No me influye porque nos adaptamos rápido a lo que viene. (...) No me parece lógico que se juegue antes la 7 que la 6, venir de 14 días sin partido y jugar dos encuentros en 72 horas", explicó Arrasate en la rueda de prensa previa al choque de este martes frente a la Real Sociedad.

El entrenador confirmó que la plantilla ya ha pasado página respecto a la derrota del sábado: "Ayer cerramos capítulo de Villarreal y a partir de ahí pensamos en la Real, hay poco tiempo para preparar el partido, pero esto se trata de levantarse y afrontar el encuentro con garantías", indicó.

Tras dos empates y una derrota, el cuadro bermellón buscará este martes su primer triunfo en casa: "Importancia tiene, otra cosa es jugar con estas urgencias en esta jornada. Hemos tenido tres partidos complicados que empatábamos en el 90 y tuvimos opciones para ganarlos. Es importante no cometer los errores del otro día", remarcó el técnico.

Sobre la Real Sociedad, Arrasate quiso hacer hincapié en las "muestras de mejoría" que ha mostrado el cuadro 'txuri urdin' en los últimos partidos, especialmente contra el Real Madrid a pesar de caer por 0-2.

"Seguramente para ellos no ha sido la mejor pretemporada e inicio de liga, han perdido jugadores capitales pero han firmado jóvenes e irán hacia arriba por plantilla y entrenador. Han jugado dos partidos fuera, llevan 4 de 6 puntos sin encajar ningún gol", añadió el entrenador bermellón.

El partido de este martes servirá para ver la vuelta de Take Kubo a Son Moix y el enfrentamiento de Robert Navarro frente a su exequipo: "No hace falta hablar con él (Navarro), lo afrontará como un partido más y no es una persona rencorosa. Ha vivido momentos importantes allí y este año está centrado aquí", confesó Arrasate sobre el actual jugador mallorquinista.

El técnico de Berriatúa confirmó que "habrá cambios" respecto al último once por necesidades físicas y podría volver a alinear a Leo Román en una jornada que tiene como gran novedad el regreso de Mateu Morey tras su lesión de rodilla. EFE

1012193

dcj/tar/lm