López cree que Page "se equivoca" cuando "solo sale para criticar lo que hace el Gobierno" y no alaba lo que hace "bien"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha considerado que el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, "se equivoca" cuando "solo sale para criticar lo que hace el Gobierno de España" y no para "alabar las cosas que se hacen bien". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente socialista ha lamentado también los "debates en el vacío" que se están realizando en relación a la financiación en Cataluña. "A todos estos que critican y luego le preguntan y no saben de qué están hablando, no saben cuál va a ser el sistema que se puede pactar en Cataluña", ha señalado. Preguntado por las voces críticas dentro del PSOE como la de Emiliano García Page o el hecho de que haya recurrido la ley de Amnistía, ha considerado que "alguien que sale sólo para criticar lo que hace el Gobierno de España pierde un poco de legitimidad cuando no sale a alabar las cosas que se hacen bien, si es dentro del partido". "Y García Page creo que se equivoca cuando hace este tipo de cosas", ha manifestado. López ha rechazado que el anuncio del Congreso del PSOE para noviembre, según ha precisado con carácter ordinario y "dentro de la previsión" de los estatutos del partido, esté relacionado con las voces críticas en materia de financiación autonómica. Según ha indicado, "aunque esa fuera la intención, luego son los militantes los que deciden y es imposible hacer eso desde arriba hacia abajo". Además, ha subrayado que en el Comité federal del sábado pasado "hubo muy pocas voces que se opusiera a un sistema de financiación que reconoce las singularidades del propio país a la hora de tener ese sistema". López ha subrayado que el Gobierno "ha dejado claro" que el sistema de financiación "va a mejorar la financiación de todas las comunidades" y que busca "suficiencia financiera", la igualdad "no sólo entre territorios, sino entre ciudadanos y ciudadanas" y que "va a exigir corresponsabilidad fiscal". AYUSO "Lo que no puede ser es que, tal y como hizo ayer otra vez la señora Ayuso, prometer rebajas a los ricos una vez más. Y luego, para cubrir el agujero que se hacen en sus cuentas, exigir dinero a Papa Estado. Corresponsabilidad fiscal. Y la fiscalidad tiene que ser progresiva. Y, perdonando el impuesto de sucesiones, el de patrimonio, bajando los tramos altos de la Renta, están haciendo justo lo contrario", ha criticado. En relación al hecho de que Cataluña pueda contar con una financiación singular, ha subrayado que "la financiación es ya singular" y tiene que tener en cuenta la población, la dispersión de los municipios, la realidad social o "las peculiaridades" de los territorios. "Lo que estamos hablando posiblemente es que Cataluña lo que hará será recaudar impuestos. Pero al ciudadano o a la ciudadana ¿le importa quién recauda o le importa en qué se gastan?", ha planteado.

