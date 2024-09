Ayuso carga contra Sánchez por su "alegato cruel" contra Madrid y exige que deje de estorbar y pague lo que corresponde

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "alegato cruel" contra Madrid y ha exigido al Ejecutivo central que "deje de estorbar y pague lo que le corresponde por cada madrileño, que está infrafinanciado por cabeza", y más si se compara con "las regiones cuyos gobernantes viven del cuento". "Las Cercanías, la inseguridad o el ritmo al que han crecido las agresiones sexuales, véanse las memorias de la Fiscalía, véanse los datos, especialmente contra mujeres, debería centrar al Gobierno de la discordia, el frentismo y la desidia en sus responsabilidades. Pero no, nos quieren peleados, desincentivados, distraídos", ha manifestado durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, que se celebra desde este jueves en la Asamblea de Madrid. La presidenta regional ha censurado que el presidente "en un acto oficial del Gobierno, no del PSOE" pronunciase "mentiras" contra la Comunidad. "Ser región capital de España está tan lleno de bondades como de dificultades, pero si algo tenemos claro los madrileños, es que en la vida nada funciona si es regalado y que aquí se pelea mucho de la mañana a la noche. A veces con más o con menos éxito porque somos libres", ha subrayado. En este punto, ha mandado un mensaje a "las izquierdas de toda España y de la Comunidad de Madrid": "Antes se romperá la Cataluña independentista, que las izquierdas rompan España y rompan Madrid" y "antes se hundirán los independentistas que la Comunidad de Madrid". NO PAGARÁN "PRIVILEGIOS DE LOS INDEPENDENTISTAS" "Las izquierdas quieren que los madrileños y la clase media catalana paguemos los privilegios de los independentistas. Y no lo vamos a consentir. Hablar por boca de la ultraizquierda para arañar los escaños que los españoles jamás le darían desde la centralidad y la sensatez, lleva a nuestro presidente a pronunciar discursos y a comportarse como aquellos que en chándal adelantan la Navidad cristiana a octubre", ha sostenido. Para Ayuso, "el odio que este tipo de mandatarios profesan por las democracias liberales es evidente", como lo es que "están llevando a España, a la fuerza, a una situación límite que nadie había pedido". Considera que "sabiéndose socialmente repudiados en esta y otras regiones, los habitantes de La Moncloa han decidido, literalmente, con o sin Parlamento, retorcer la voluntad de los españoles y llevarlos por una senda desconocida en estos 45 años de democracia". Todo ello, según ha denunciado, "a espaldas de los programas electorales, de las regiones que representamos al 70% de los españoles" y al margen "de la verdad". "Hasta que Sánchez llegó al poder, la política era un ejercicio mucho más noble: se pactaba con los afines, se buscaba el bien común, se asumían las derrotas... Aunque ya el presidente Zapatero fue el precursor de los cordones sanitarios y de los pactos antinatura con extremistas", ha trasladado. "LES VALE CUALQUIER ARTIMAÑA", DENUNCIA AYUSO En este punto, ha indicado que "siempre se ha pensado que un líder tiene que ser justo y noble" pero, a su juicio, "ahora, a Sánchez y a las izquierdas les vale cualquier artimaña para mantenerse en el poder" y también para "forma transformar España, transformar la vida real y común de cada ciudadano y meterla a la altura de su condición ideológica". "Ayer mismo, el ministro Bolaños dijo solemnemente en el Pleno del Congreso de los Diputados que las izquierdas nombran a personas afines en las instituciones para mantenerse tres años más en el poder. Eso, añadido a lo que Sánchez aseguró ante sus cargos del PSOE de que gobernará con o sin el Parlamento, denota la evidente falta de respeto a las instituciones y a la democracia. CONSTRUCCIÓN DE "UNA DICTADURA" Para la jefa del Ejecutivo madrileño, si a esto se añade "la persecución a la prensa, a los jueces, a las empresas" ya hay "un retrato perfecto de cómo se construye una dictadura". También ha cargado contra que se introduzcan "amigos en las instituciones para mantenerse en el poder", con que se niegue "a más de un millón de madrileños en sus balanzas fiscales" y quiten a la región "proyectos de gran envergadura" o que se alimenten "una supuesta madrileñofobia para justificar después meterle la mano en los bolsillos a todos los ciudadanos que cotizan" en la autonomía. "Cuando la recaudación de una familia madrileña vaya a parar a la burguesía nacionalista catalana, ¿no les va a doler ni un poco? O cuando inventan supuestos estados para llevarnos por la vía de los hechos a una República que nadie ha elegido, pero que hace trizas el Estado de Derecho, la verdad y el dinero de los madrileños y del resto de españoles, ¿no les produce bochorno?", ha preguntado a la bancada de la izquierda, al tiempo que cuestionado "cuánto tiempo más van a aguantar semejante humillación como representantes de los madrileños".

