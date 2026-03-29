Marc Márquez se lamenta de la penalización y asegura haber hecho su "carrera"

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que logró la quinta plaza en el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP ha lamentado la penalización ya que "siempre se marcan en las primeras vueltas, que es donde más afectan, por eso son penalizaciones" motivo por el que ha reconocido que "a partir de ahí me he dedicado a hacer mi carrera, pero no teníamos ritmo para ganar".

Sin la penalización, Marc Márquez ha sido claro en el circuito estadounidense pues "hubiéramos luchado por el podio, pero no por la victoria".

Márquez reconoció que la caída del primer día le afectó, pues "evidentemente, el golpe en el brazo derecho ha influido, lo tengo muy hinchado y el antebrazo está tocado y no ha ayudado, pero ahora tenemos tres semanas para seguir evolucionando".

Del dominio de Aprilia afirma que éste "era un circuito muy especial y ya dije que Aprilia aquí podía obligar a Ducati, pero también está todo condicionado por el físico", insistió Marc Márquez. EFE