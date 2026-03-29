Continúan los trabajos de extinción del incendio en Los Guájares (Granada)

Madrid, 29 mar (EFE).- Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) continúan las labores de extinción del incendio declarado en Los Guájares (Granada), en el paraje Barranco Alberca Alta, en la tarde de este domingo.
Según ha informado el Plan Infoca en la red social X, 50 efectivos terrestres y dos autobombas trabajan para sofocarlo y siguen su evolución.
El Plan Infoca informa así mismo de que las condiciones de viento, de 30 km/h con rachas de 50 km/h, complican las tareas de extinción. EFE
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