Gary Woodland vuelve a ganar un título en el PGA Tour 6 años y 9 meses después

Redacción Deportes, 29 mar (EFE).- El estadounidense Gary Woodland puso fin este domingo a una larga racha de más de seis años sin victorias al ganar el Abierto de Houston, disputado desde el jueves en el Memorial Park Golf Course de esa ciudad texana.

Han pasado 6 años, 9 meses y 13 días desde que Woodland sellço su última victoria, y fue en el hasta ahora único 'major' que atesora: el Abierto de Estados Unidos, el 16 de junio de 2019.

Para terminar con esta racha de 2.478 días sin triunfos Woodland firmó cuatro rondas de 64, 63, 65 y 67 para 259 golpes totales (21 bajo par). Superó por cinco al danés Nicolai Højgaard, segundo, y por seis al también estadounidense Johnny Keefer y el australiano Min Woo Lee, terceros empatados.

Se trata del quinto título de Woodland en el PGA Tour tras logrados en 2011 en el Transitions Championship, en 2013 en el Abierto Reno–Tahoe, en 2018 en el Abierto de Phoenix y en 2019 en el US Open. EFE