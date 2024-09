Tezanos ve "fetichismo" en las críticas del PP al CIS y las enmarca en "enfados" por no darles resultados favorables

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, encuentra "cierto fetichismo" en las constantes críticas del PP contra el organismo público y las ha atribuido a los "enfados" de los 'populares' por no obtener en las encuestas los resultados que esperaban. Así lo ha expresado durante su comparecencia de este miércoles ante la Comisión Constitucional del Congreso para rendir cuentas por el "manifiesto sesgo partidista" que, según el PP tienen las encuestas del instituto público que dirige y también por el "impacto en el radical desprestigio alcanzado por el organismo" desde que él fue elegido presidente en 2018. El sociólogo socialista ha rechazado las críticas recibidas reivindicando el CIS como uno de los "mejores" institutos de opinión pública y ha achacado las acusaciones de "desprestigio" vertidas por algunos partidos en los "enfados porque no les gusta el resultado". "Pueden trabajar para desprestigiar la institución, pero de momento no lo han conseguido y tienen una ardua tarea por delante", ha advertido. EL CIS NO SOBREESTIMA AL PSOE En ese sentido, Tezanos ha aprovechado su comparecencia para reiterar que la institución que dirige "no hace predicciones" porque "no son adivinos" y ha asegurado que el comportamiento electoral es "muy difícil" de predecir. "Sé que hay muchas personas y muchas empresas que se venden como adivinos, y en el caso del Partido Popular, yo sé que alguna persona que se está diciéndoles a ustedes van a tener 180 escaños", ha aseverado. Aún así, el dirigente del CIS ha ensalzado que en las 39 elecciones que se han celebrado desde su nombramiento al frente del ente público, sólo han fallado en las estimaciones de tres convocatorias, las autonómicas de Castilla y León, las autonómicas en Baleares del pasado 2023 y las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Por ello, Tezanos ha tachado de "mentira" el argumento de que desde su institución "siempre se sobreestima" en voto al Partido Socialista. "Creo que somos víctimas de un cierto fetichismo en el que se esperan unos resultados que no son esperables de una investigación científica rigurosa", ha reiterado. Asimismo, ha calificado de pensamiento "mágico" la idea del PP de que su formación pierde las elecciones porque el CIS diga en sus encuestas que no van a ganar, por ello ha zanjado el asunto asegurando que los efectos de las encuestas en la intención de voto son "relativamente pequeños".

