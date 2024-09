Subdelegado en Almería afea que la Junta devuelva fondos para Infantil que habrían "beneficiado a más de mil familias"

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha criticado este miércoles que la Junta de Andalucía haya "rechazado" una partida 112 millones de euros para facilitar plazas escolares "públicas y gratuitas" para menores de cero a tres años, lo que habría beneficiado a "más de 1.000 familias" en la provincia, según ha advertido. En rueda de prensa, Martín ha afeado este "rechazo expreso, incomprensible" de fondos por parte del Gobierno andaluz en un año en el que "las familias se encuentran con una vuelta al cole que es más cara" y en el que "nos encontramos clases sin docentes" y algunos centros educativos "en un estado bastante poco edificante, incluso podríamos considerar hasta desastroso en algunos casos". Así, ha lamentado la "falta evidente de planificación" por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo ante un inicio de curso "con vacantes de maestros" y con una subida de los precios en comedores escolares, aulas matinales y actividades extraescolares "sin que se hayan planteado ayudas para las familias para paliar esta subida", según ha estimado. En el caso de Almería, también ha criticado las "deficiencias en cuanto a centros educativos" que se dan en el IES Las Marinas de Roquetas de Mar, donde "el alumnado estudia este curso repartido en tres edificios separados entre sí por más de un kilómetro". De igual modo, ha instado a la Junta a que "cumpla" con la capital y dote de nuevos centros educativos la zona de la Vega de Acá o La Cañada, donde se proyecta un nuevo instituto a fin de evitar que "cientos de alumnos se desplacen fuera de su barrio para recibir las clases". Martín ha contrapuesto esta "mala situación" con la acción del Gobierno en materia educativa y su apuesta por "la calidad y por la modernización de la Formación Profesional", sentido en el que ha recordado que hasta el próximo viernes está abierto el plazo para la solicitud de ayudas individualizadas a alumnos con necesidades específicas. AYUDAS A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS Según ha recordado, se trata de un colectivo que requiere una "especial protección" así como "apoyos y atenciones educativas y actividades complementarias a la formación reglada". Martín ha animado a las familias "a solicitar estas ayudas destinadas a menores con trastornos graves de conducta o de la comunicación y del lenguaje y también para aquellos alumnos con trastornos del espectro autista o con altas capacidades intelectuales". También están incluidos los menores diagnosticados con trastorno por déficit de atención por hiperactividad (TDAH), que requieran, para un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad. Este nuevo curso incluye, como principal novedad, el incremento en un cinco por ciento de los umbrales de renta familiar establecidos para poder acceder a las ayudas; la exclusión en el cómputo de los rendimientos patrimoniales de las subvenciones para el alquiler de la vivienda habitual y la disminución al 25% del grado mínimo de discapacidad requerido. Además de esta convocatoria, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes desarrolla otros programas destinados a este alumnado, para los que el Gobierno de España destina casi 39 millones de euros a Andalucía. Se trata del Programa de cooperación territorial de Educación Inclusiva, del Programa PROA, y del Programa de Cooperación territorial Código Escuela 4.0. BECAS El subdelegado ha recordado también que el Ministerio de Educación y Formación Profesional concedió el pasado curso becas a cerca de 14.000 alumnos universitarios y no universitarios de la provincia de Almería, para las que el Gobierno de España destinó una inversión cercana a los 26 millones de euros. Durante su comparecencia, Martín ha valorado la aprobación del I Plan de Modernización de la Formación Profesional implementado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, cuyos fondos están destinados a las comunidades autónomas para seguir desarrollando por cuarto año consecutivo, actuaciones destinadas a la consolidación del nuevo sistema de Formación Profesional impulsado por el Ejecutivo. Una primera partida, por valor de 88.578.000 euros, irá destinada a la creación de 41.790 nuevas plazas de Formación Profesional, entre las que 12.390 serán bilingües, con una inversión de 33.453.000 euros para esta actuación. También sobre FP, Martín ha puesto en valor que a través de Fondos Next Generation Almería tendrá 3.000 nuevas plazas de Formación Profesional, de las que 630 son bilingües. Durante su intervención, el subdelegado ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el Real Decreto por el que se regula a concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la financiación del incremento y mantenimiento de plazas del Grado en Medicina en el curso académico 2024-2025. Los estudios de oferta-necesidad de especialistas médicos publicados por el Ministerio de Sanidad y, específicamente, el informe publicado en abril de 2024 con horizonte temporal 2023-2035, han constatado una insuficiencia del número de estudiantes egresados de las facultades de Medicina en relación con la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (MIR) y con las necesidades de especialistas de algunas especialidades, como es el caso de la Medicina Familiar y Comunitaria. INCREMENTO DE PLAZAS EN MEDICINA Para abordar esta insuficiencia se ha impulsado un incremento en la oferta de plazas del Grado en Medicina. Para el curso académico 2024-2025 se aprobó una financiación para un máximo de 1.548 plazas en universidades públicas, de las cuales 922 corresponden a plazas de primer curso, incrementadas dentro del límite máximo del 15% para cada universidad según lo aprobado por la Conferencia General de Política Universitaria. Las restantes 626 plazas son para segundo curso, correspondientes al incremento realizado en el curso anterior (2023-2024). Por provincias, la Universidad de Almería cuenta con nueve plazas más de Medicina en el primer curso. Por otro lado, el subdelegado ha recordado el número de plazas de Formación Sanitaria Especializada ofertado por el Ministerio de Sanidad en Almería y publicado en el BOE hace dos semanas que refleja el aumento que se registra durante los últimos seis años en la oferta en los hospitales y distritos sanitarios de Almería, prueba del compromiso del Gobierno Central con la provincia. Mientras que en el año 2018 el número de plazas que se ofertaron fue de 89, para este año se asciende a 133 en la provincia de Almería. El subdelegado ha destacado que el Gobierno ha implementado las ayudas- becas pioneras para preparar oposiciones a la carrera judicial y fiscal. En este caso, estas ayudas las convoca el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, y se trata de becas destinadas a fomentar la preparación de aspirantes al ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado. A través de estas becas, el Ministerio pretende eliminar las barreras socioeconómicas que limitan el acceso a estos Cuerpos y afectan a los principios de igualdad, mérito y capacidad, con el fin de ayudar a estudiantes cuya situación económica y familiar no se lo permite.

