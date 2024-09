Navarra dice, tras aprobarse la reforma de la Lorafna, que "nos conformamos con que el Senado lo dirima en 2 meses"

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha manifestado, tras la aprobación este martes en el Congreso de los Diputados de la reforma del Amejoramiento para que la Comunidad foral pueda asumir la competencia de tráfico, que a partir de ahora "nos conformamos con que el Senado cumpla con su función constitucional y que en el plazo de dos meses lo dirima y lo devuelva al Congreso de los Diputados". En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Taberna ha comentado "el sistema bicameral que tiene el sistema político español, con prevalencia del Congreso de los Diputados" y ha destacado que "el Senado, al tener una composición política diferente del Congreso, muchas veces es utilizado por el Partido Popular de una manera un tanto artera, y puede tener dificultades". Ha recordado el vicepresidente que ésta es la tercera reforma del Amejoramiento y que "las dos anteriores fueron avaladas inmediatamente por el Senado". "Esta será la tercera y siempre con la previsión de que la rechace el Senado como Cámara territorial, pero en definitiva forma parte de la política y de lo complejo de la política y más en estos momentos", ha dicho, para incidir en que lo "único" que pide "es el plazo máximo de dos meses y si lo pueden hacer en 20 días mejor que mejor". Félix Taberna ha mostrado su "agradecimiento" a los partidos "no solo por el apoyo" a la reforma de la Lorafna "sino también por la proactividad al entender que esta solución era la más indicada y que se debiera hacer de la manera más rápida posible". Ha subrayado así que la han apoyado "desde UPN a EH Bildu" y ha destacado que ya en el mes de febrero, tras la sentencia del Tribunal Supremo, "nos pusimos a trabajar en el ámbito de la reforma e incluso esa proactividad significó que en julio y agosto tuvimos dos reuniones de la Junta de Transferencias tanto de la parte de Navarra como la parte del Estado". Según Taberna, "aunque no ha acabado el camino podemos entender que se acabará y que en el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de Navarra se publicará a finales de diciembre o principios de enero". "Es una reforma que hemos calificado de express no por la naturaleza sino por la rapidez, ya que las dos reformas anteriores tardaron un año y medio en un caso y en el otro, casi tres años", ha explicado, para incidir en que los grupos que han apoyado esta modificación del Amejoramiento "han entendido esta cuestión como un elemento clave del autogobierno de Navarra". El vicepresidente primero ha deseado que en el Senado, a donde pasa ahora la reforma de Lorafna y que tiene el plazo máximo de dos meses para resolver este debate, "no haya otros elementos que distorsionen esta cuestión". "Hubo ayer una expresión de mayoría absoluta de 179 escaños sobre 350 y que es el fiel reflejo por un lado del Parlamento de Navarra con sus 45 escaños sobre 50", ha comentado.

