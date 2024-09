Morant niega que el PP tenga modelo de financiación y augura que el concierto catalán abrirá "un debate muy necesario"

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha insistido en que "el Partido Popular no tiene un modelo de financiación" autonómica, al tiempo que ha asegurado que el acuerdo con ERC que prevé una financiación singular para Cataluña "abre de nuevo el debate de la financiación". "Un debate muy necesario para los valencianos", ha subrayado al ser la Comunitat la autonomía más infrafinanciada. Así ha valorado las posiciones que mantienen respecto a la financiación el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo --este miércoles ha negado grietas en el partido un día después de que Mazón anticipara "una batalla dentro del Partido Popular" respecto al criterio en el que debe basarse el nuevo sistema--; el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "En definitiva, lo que estamos viendo es que, realmente, el problema que tiene Mazón es que el PP no tiene un modelo de financiación claro porque no es el mismo el modelo que defienden, por ejemplo, en Galicia, que defendía Feijóo cuando era presidente, o el que defiende Ayuso, que el que necesitamos los valencianos", ha sostenido Morant a preguntas de los periodistas en el acto de apertura del curso universitario al que también ha asistido Mazón. Además, ha recordado que el pasado mayo, en su primera reunión con Mazón como líder del PSPV, se ofreció a "acompañarle a Génova --sede del PP-- si necesitaba para hablar de financiación". Respecto a Feijóo, ha criticado que fue él quien "no se quiso sentar en noviembre, cuando se inició la legislatura, con Pedro Sánchez --presidente del Gobierno y secretario general del PSOE-- para abordar el tema de la financiación". Por tanto, Morant ha hecho hincapié en que "es el PP el que no tiene un modelo de financiación" y ha saludado el concierto catalán: "Bienvenido el acuerdo de Esquerra con el PSC que abre de nuevo el debate de la financiación. Un debate muy necesario para los valencianos". "Lo que hemos defendido los socialistas valencianos siempre es un modelo de país más federal que reconozca las singularidades de nuestro territorio y que nos trate por igual, porque el actual modelo, aparte de estar caducado, no es un modelo de igualdad", ha argumentado. Mientras tanto, la ministra ha vuelto a defender que "el presidente Sánchez es el que mejor ha financiado a las comunidades autónomas de la historia de este país". "Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana han llegado 30.000 millones de euros más con este presidente que con Mariano Rajoy", ha reiterado. "¿QUÉ HA HECHO MAZÓN CON EL DINERO DEL GOBIERNO?" Dicho esto, se ha preguntado "qué ha hecho Mazón con este dinero" y ha acusado al jefe del Consell de "coger el dinero por parte del Gobierno y con la otra mano recortar los impuestos a los ricos y recortar los servicios públicos a los valencianos". "Y este no es el modelo de financiación justo ni el modelo de sociedad justo que defendemos los socialistas", ha abundado. Tras insistir en que "hay diferencias" entre la postura del PP y del PSOE respecto a la financiación, Morant ha mostrado su disposición a "hablar con Mazón" cada vez que le invite para defender el modelo por el que abogan los socialistas valencianos. Un modelo que ha avanzado que defenderán "en el Congreso Federal del Partido Socialista". Preguntada por las declaraciones de Ayuso, acusando al nacionalismo catalán de querer que el resto de españoles sean su "mano de obra", ha remarcado que "los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios". "Y lo que ha ocurrido en la Comunitat Valenciana es que desde que ha llegado Mazón el que más tiene no es el que más aporta", ha repetido. ACUSA AL PP DE "PERPETRAR UN GOLPE A LA IGUALDAD" "Por tanto, quienes están perpetrando un golpe a la igualdad entre españoles, a la igualdad entre valencianos, los que han implantado la insolidaridad, son el Partido Popular. El de la señora Ayuso, el del señor Mazón y allá donde gobierna", ha reprochado, y se ha preguntado "de qué presume Mazón cuando ha recortado las áreas en todas las fases de educación de nuestra comunidad". En definitiva, Morant ha sostenido que "el modelo del Partido Popular es un modelo muy claro": "Se financian a través de los impuestos de la clase trabajadora porque los más ricos aportan menos y después en recortes en los servicios públicos".

