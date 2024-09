Fuerzas de Seguridad en Extremadura "extreman la vigilancia" en las fronteras ante los cinco presos fugados en Portugal

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado ante los cinco presos peligrosos fugados de una cárcel de Portugal que la Guardia Civil está en la frontera y también la Policía Nacional, que tiene la información de quienes son estas personas para "extremar la vigilancia" y que, en cualquier caso, no tienen "ninguna noticia" de que hayan entrado por la comunidad extremeña ni conocen si han salido del país vecino. De esta forma se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por estos cinco presos, considerados peligrosos, que se fugaron el sábado de una cárcel próxima a Lisboa y si se está reforzando la seguridad en las fronteras extremeñas por este motivo. A este respecto, Quinanta ha explicado que "lógicamente" se trata de una noticia que lanza la Guardia Nacional Republicana portuguesa al Ministerio del interior, que a su vez "lógicamente" y en todas las fronteras con Portugal da la información con las fotografías de estas personas "para su vigilancia", pero que ello "no significa que vayan a entrar por Badajoz". Sobre esto último, ha invitado a tener en cuenta que la región presenta unos 12 puntos por los que podrían acceder, pero que "no significa que vayan a entrar por ninguno de los 12 puntos de Extremadura porque España tiene otros muchos más" y, en cualquier caso, "no hay ninguna noticia". Igualmente se ha reforzado la seguridad y la vigilancia en zonas fronterizas, y aunque "no hay ninguna constancia de que vengan a España ahora mismo", "lógicamente se vigila", se está actuando con los distintos protocolos y la Guardia Civil "sobre todo" está en la frontera. "Y no solo la Guardia Civil, sino la Policía Nacional tiene la información de quienes son las personas para extremar la vigilancia". El delegado del Gobierno en Extremadura ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este miércoles en Badajoz, en la que junto a la responsable de Accem en Extremadura, Mar Gil, han presentado el programa de inserción laboral de esta entidad.

