Bosnia e Italia se juegan el Mundial en la prórroga (1-1)

Roma, 31 mar (EFE).- Italia y Bosnia Herzegovina se jugarán el billete al Mundial 2026 en la prórroga, después de empatar a uno (1-1) en los primeros noventa minutos reglamentarios.

Moise Kean abrió el marcador a los 15 minutos para la 'Azzurra', que se quedó con 10 en el 41 por la expulsión de Alessandro Bastoni. En superioridad, Bosnia encontró el empate a 9 del final, con el tanto de Haris Tabakovic. EFE