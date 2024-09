Vox avisa a Espadas de que el federalismo con el que avala el cupo catalán "no viene en la Constitución ni se ha votado"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha advertido este martes al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de que el modelo federalista que ahora su partido defiende para España para avalar el cupo catalán pactado con ERC "no viene reflejado en la Constitución" y "nadie lo ha votado ni decidido". En una entrevista en Canal Sur Radio, Gavira ha lamentado que Espadas habla ahora de federalismo para tapar "un regalo más, igual que el de la amnistía", que Sánchez ha hecho a los separatistas catalanes con el cupo "para perpetuarse en el poder y para que Illa sea presidente de los catalanes", según informa Vox en un comunicado. A su juicio, estos "regalos fiscales" a Cataluña supondrán "la ruptura del espíritu de la Constitución Española y de la unidad, igualdad y solidaridad entre las distintas partes de España", por lo que ha confiado en que el "cupo separatista" que propone Sánchez para Cataluña "no salga adelante" porque "atenta contra la igualdad, la unidad y la solidaridad". Tras señalar que el propio PP catalán "en campaña hablaba de financiación singular de Cataluña", Gavira ha rechazado de forma tajante una posible extensión del modelo catalán al resto de comunidades para que cada uno recaude sus impuesto porque "rompe el principio de igualdad, de solidaridad y de unidad" y además "las regiones más pobres como Andalucía tendrían menos recursos". En este sentido, también se ha mostrado a favor de acabar con los "privilegios fiscales" del cupo vasco y navarro porque en Vox "no creemos en los privilegios fiscales que tienen estas regiones, el llamado derecho histórico" puesto que "así no se garantiza la igualdad, la solidaridad, ni la unidad entre todos los españoles". "Puedo entender que en el año 78 el Estado de las autonomías fue un intento bienintencionado, pero lo que se está viendo ahora, esa ruptura de la unidad y de la igualdad de todos los españoles, es consecuencia de aquello", ha concluido Gavira.

Compartir nota: Guardar Nuevo