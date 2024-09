PSOE Zaragoza insiste en que acelerar la renovación del liderazgo en el PSOE Aragón "no tiene ningún sentido"

El secretario general del PSOE-Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha opinado que "no tiene ningún sentido" acelerar el proceso de renovación del partido en Aragón y, por tanto, de su líder, Javier Lambán, tal y como reclaman los socialistas altoaragoneses desde hace meses Así lo ha manifestado este martes en declaraciones a los medios de comunicación. "No comparto con los compañeros de Huesca su decisión", ha aclarado Sánchez Quero, aprovechando para cerrar filas con la dirección regional y recalcar su apoyo a Javier Lambán. Ha asegurado que el futuro del PSOE Aragón es "espléndido". Sánchez Quero ha recordado que en el Comité Federal del PSOE celebrado el pasado fin de semana se convocó el 41 Congreso Federal para el mes de noviembre, en Sevilla, en el que se elegirá al nuevo secretario general, por lo que ha abogado por "centrar" esfuerzos en trabajar en la elección de los nuevos delegados que asistirán al cónclave socialista. Además, ha comentado que la fecha límite para relevar a Javier Lambán como secretario general del PSOE Aragón está en torno al 23 de febrero, aduciendo que, por lo tanto, "no tiene ningún sentido acelerar el proceso". "Tenemos que centrarnos de verdad en la ponencia marco del 41 Congreso Federal, que es donde realmente tenemos que definir qué financiación queremos desde el Partido Socialista, qué modelo queremos para España, porque es donde se marca la aprobación de resoluciones en el trabajo futuro del Partido Socialista", ha apuntado el también presidente de la Diputación de Zaragoza. FINANCIACIÓN SINGULAR Por otro lado, ha insistido en que el PSOE-Zaragoza no comparte la propuesta de financiación singular para Cataluña. "En el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza del 11 de julio, el PSOE y CHA llevamos una moción en la que rechazábamos esa financiación singular y salió adelante con la abstención de VOX y el apoyo del resto de grupos", ha precisado Sánchez Quero. Ha aprovechado para agradecer al presidente del Gobierno de Aragón y líder de los 'populares' en la comunidad autónoma "que hayan tenido a bien retirar las PNL presentadas sobre financiación singular" para su debate en el Pleno de las Cortes autonómicas. Este movimiento también se ha producido en el Ayuntamiento de Zaragoza con una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista. Asimismo, ha elogiado la voluntad de "llegar a un acuerdo" en torno al asunto de la financiación singular para Cataluña entre distintos partidos políticos, empresarios, sindicatos y parte de la sociedad aragonesa para elaborar un documento común que se presente al Gobierno de España.

