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Pierre Gautherat hace rentable la escapada y se impone en la París-Camembert

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Redacción deportes, 31 mar (EFE).- El francés Pierre Gautherat (Decathlon) fue el más rápido entre el grupo de 6 corredores que rentabilizaron la escapada del día y se impuso por velocidad en la 87ª edición de la clásica París-Camembert disputada a través de 198 kilómetros entre Magnanville y Livarot-Pays-d'Auge.

El ciclista francés (Colmar, 23 años) se coronó con su segunda victoria como profesional, esta vez sacando oro de una fuga que terminó con 5 hombres por delante del pelotón, por escasos 13 segundos. Levantó los brazos con un tiempo de 4h 47:53, a una media de 42,7 km/hora, por delante de sus compatriotas Alexandre Delettre (TotalEnergies) y Maxime Vezie (CIC Academy).

La escapada sacó provechó de la colaboración entre sus componentes, pero a 2,5 kilómetros de meta el francés Valentin Ferron (Cofidis) trató sin éxito el despegue. Le siguieron la rueda, y en la recta de meta el premio se lo llevó Gautherat.

Gautherat sucede en el palmarés al belga Lander Loockx, vencedor en 2025. EFE

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