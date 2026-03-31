El Valencia Basket y Omari Moore renuevan su contrato hasta junio de 2027

València, 31 mar (EFE).- El Valencia Basket y el exterior Omari Moore han llegado a un acuerdo para renovar el contrato que les ha unido esta campaña también para la temporada 2026-27, según informó este martes el club.

El estadounidense Moore, de 25 años y 198 centímetros, llegó al Valencia Basket el pasado verano tras haber tenido en la campaña 2024-25 en el Darussafaka su primera experiencia en el baloncesto europeo, en la que estuvo dirigido por Carles Duran.

Formado en la universidad San Jose State, no fue elegido en el 'draft' de la NBA de 2023 y pasó por la G-League y por la liga canadiense antes de recalar en el equipo turco.

Esta campaña Moore ha participado en 56 partidos entre la Liga Endesa y la Euroliga, con un promedio de 9 puntos, 3 rebotes y otras tantas asistencias en 19 minutos en la pista en ambas competiciones.

El pasado mes de noviembre, ayudado por el Valencia Basket, Moore obtuvo la nacionalidad de Macedonia del Norte y tras participar con su selección en un partido oficial dejó de contar como extracomunitario en las competiciones de la ACB.

Según aseguró BasketNews, el acuerdo incluye una cláusula por la que el jugador podría desligarse de ese acuerdo de renovación antes del 15 de julio para fichar por una franquicia de la NBA. EFE