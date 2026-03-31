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El Congreso mejorará el acceso a personas con discapacidad incluida la tribuna de oradores

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Madrid, 31 mar (EFE).- La Mesa del Congreso ha aprobado este martes un plan integral para mejorar la accesibilidad de las personas con algún tipo de discapacidad a dependencias de la Cámara Baja como el hemiciclo, salas, pasillos, escaleras y lavabos, entre otras zonas, y para que cualquier ciudadano que visite el parlamento pueda subir a la tribuna de oradores.

Fuentes parlamentarias han indicado que la Mesa del Congreso se ha reunido de forma telemática y ha aprobado la mejora del plan de accesibilidad que, entre otras medidas, contempla la modificación arquitectónica del hemiciclo para superar las barreras que impiden que un diputado con movilidad reducida ejerza su labor plenamente ante el pleno.

Se trata de una reivindicación que cobró fuerza en tiempos en los que Pablo Echenique era portavoz de Unidas Podemos en el Congreso (2019-2023), quien reclamaba una accesibilidad universal a la Cámara Baja y denunciaba que el hemiciclo no estaba plenamente adaptado para personas en silla de ruedas.

El plan aprobado este martes por la Mesa ha sido acordado con las asociaciones por la discapacidad y "es la consecución de una reclamación histórica de la sociedad a la que ahora se dará respuesta", aclaran fuentes parlamentarias.

En su cuenta de la red social Instagram, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha explicado en un vídeo que el plan incluye "una señalética específica para poder hacer accesible a personas con cualquier tipo de discapacidad" las zonas comunes, pasillos, ascensores, escaleras, lavabos y el propio hemiciclo del Congreso.

Armengol ha señalado que el plan permitirá que cualquier persona pueda subir a la tribuna de invitados, a escaños de los diputados, a la tribuna de oradores e incluso a la mesa de la presidencia del Congreso "con las mismas condiciones que todos los demás".

Desde hace años el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha criticado que algunas zonas del Congreso, principalmente la tribuna de oradores del hemiciclo, no estuvieran adaptadas a personas con movilidad reducida.

CERMI denunciaba así que se violaba el derecho a la participación política de las personas con discapacidad al haber diputados que por este motivo no han podido hacer uso de la tribuna de oradores.

El Congreso ha alegado en numerosas ocasiones que la Cámara es un edificio histórico protegido, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1977, lo que hacía complicado acometer determinadas obras tras las intervenciones que se pusieron en marcha cuando la presidencia de la Cámara fue ocupada por el socialista Manuel Marín (2004-2007).EFE

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