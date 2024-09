El canario Asier Antona (PP) anuncia que deja su escaño en el Congreso

El diputado canario del PP Asier Antona ha anunciado este martes que dejará su escaño en el Congreso de los Diputados a pesar de que le gusta "mucho" el Parlamento, pero ha admitido que es alcalde de Santa Cruz de la Palma, un pueblo que "está a más de 2.000 kilómetros" de Madrid. Antona, que en la pasada legislatura fue senador, ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en el PP, donde llegó a ser secretario general del partido en Canarias y después presidente. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del PP en abril de 2022, le designó secretario de Política Electoral del PP. Durante un debate en el Congreso, y a raíz de la crisis migratoria en España, Antona saludado que la Junta de Portavoces haya dado luz verde a la comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de este asunto. "Yo espero que el presidente Sánchez afronte este tema como Dios manda, con la política que requiere, con la política de Estado", ha asegurado. Eso sí, ha dicho que para ese debate él no estará en el Congreso porque hoy realizaba su última intervención desde su escaño. "Voy a dejar mi acta como diputado nacional. Créanme que le duele mucho a una persona que le gusta mucho el debate y el Parlamento, pero lo hago de manera honesta con los ciudadanos", ha manifestado. APELA AL DIÁLOGO Y AL CONSENSO QUE "SIEMPRE" HA PRACTICADO Así, ha explicado que él es alcalde de Santa Cruz de la Palma, un pueblo que no está "aquí al lado" sino "a más de 2.000 kilómetros de la capital de España" y se siente "muy orgulloso". "Y por tanto, hoy dejo este acta, no sin antes agradecer a mi grupo, a mi portavoz Miguel Tellado, que se ha convertido en amigo, a la dirección del grupo, a mi presidente nacional y a las secretarias generales el cariño y el apoyo", ha manifestado. Antona ha agradecido su apoyo también al resto del arco parlamentario y a todo el personal de la Cámara Baja. A todos los ha invitado a "ir a la Isla Bonita, si no la conocen" y ha dicho que él los acogerá "con los brazos abiertos". "De eso se trata la política, del diálogo y del consenso, y eso lo he practicado siempre en mis responsabilidades políticas", ha finalizado.

