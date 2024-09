Gamarra dice que el PSOE firmará su defunción en el Congreso Federal y le ofrece un lema: "El silencio de los corderos"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el PSOE va a firmar su acta de defunción en el Congreso Federal, adelantado a noviembre, y que está convocado para "aniquilar al socialismo y mutar definitivamente hacia el sanchismo". "El PSOE no ha convocado un Congreso, lo que ha convocado es el funeral del socialismo. ¿Para qué? Pues para la mutilación (...) Es un Congreso para eliminar cualquier resquicio de crítica. Si todavía no tienen eslogan, les ofrecemos uno: 'El silencio de los corderos'", ha indicado Gamarra este sábado durante su visita a la sede del PP de Soria. Respecto al viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la próxima semana a China, la secretaria popular ha declarado "tener la sensación" de que Sánchez va a este país para que el "Partido Comunista aprenda de él". "Mientras el PSOE prepara la purga federal de noviembre, y además ahora coincidiendo que Pedro Sánchez se va a China, unos pueden pensar que se va a China a aprender del Partido Comunista Chino sobre disciplina interna, pero yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez se va a China para que el Partido Comunista aprenda de él". Gamarra ha señalado que el PSOE se están haciendo "el harakiri" para convertirse definitivamente en el PSC, con un "programa de desigualdad legal, la amnistía, de insolidaridad económica, el cuponazo separatista". DEFENDER A LOS CIUDADANOS DE SORIA, TERUEL Y CUENCA Además, ha declarado que está este sábado en Soria también para "defender" a los ciudadanos de Soria, Teruel y Cuenca para que estos no sean utilizado políticamente "ni por Sánchez ni por los suyos, ni para justificar lo injustificable, para justificar lo que es el golpe definitivo a la cohesión social y a la igualdad entre todos los españoles". "Han querido utilizar esta semana como bulo para intentar tapar la vergüenza de lo que han pactado con tal de seguir manteniéndose en el poder Pedro Sánchez y ahora uno de los suyos como es Salvador Illa", ha criticado Gamarra, a raíz de las declaraciones de la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y de la portavoz del PSOE, Esther Peña, quienes han comparado la financiación singular en Cataluña con la fiscalidad diferenciada en las provincias en riesgo de despoblación de Teruel, Soria y Cuenca. Es por ello que Gamarra ha asegurado, textualmente, que un agricultor de Soria no es menos que un diputado de Esquerra Republicana; que un autónoma de Teruel no es menos que un diputado del PSC; y que cualquier persona trabajadora en la hostelería, por ejemplo, de Cuenca, tampoco es menos que Salvador Illa. "El concierto separatista lo que significa es menos solidaridad, menos cohesión, menos vertebración territorial. Pero la clave es a cambio de qué, además. A cambio de poder", ha dicho la secretaria popular.

