Mañueco rechaza "luchar por las sobras de las concesiones a separatistas" y exige que la negociación sea "multilateral"

El presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha remarcado que Castilla y León "no luchará por las sobras de las concesiones" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus "socios separatistas" y ha exigido la negociación "multilateral" del nuevo modelo de financiación autonómica para atender a las necesidades de las diversas regiones a través de la "solidaridad, el entendimiento y la igualdad". "No vamos a aceptar el trágala del modelo decidido por dos partidos, ni vamos a entrar tampoco en el juego de Sánchez de luchar por las obras que les queden en las concesiones a sus socios separatistas", ha proclamado Mañueco durante su intervención tras la reunión a puerta cerrada celebrada entre los líderes autonómicos 'populares', que ha estado presidida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Un encuentro que para Mañueco ha permitido "generar entendimiento entre todos los líderes autonómicos, con el que se ha buscado dotar de igualdad a todos los españoles", en la medida en que se ha puesto de manifiesto la "igualdad y solidaridad entre los territorios que han estado presentes" para "avanzar en la "cohesión". Precisamente, el líder autonómico ha asegurado que Castilla y León rechaza los "privilegios económicos" de Sanchéz a sus "socios separatistas, que no saben o no quieren definir por muchos trabalenguas que utilice la vicepresidenta primera, María Jesús Montero". "Pero bien sean privilegios de condonación de deuda en la financiación autonómica o se le llame cupo con cierto trato preferente nos oponemos frontalmente desde Castilla y León", ha remarcado el líder 'popular', quien ha hecho hincapié en que esta "no es una cuestión de dinero, sino de principios, de que Sánchez y sus socios quieren quebrar la caja común de la solidaridad de España y quebrar las autonomías". Frente a estas políticas de "ruptura y de muros", ha aseverado Alfonso Fernández Mañueco, el Partido Popular defiende la "unidad y la colaboración entre todos para fomentar la igualdad entre todos los españoles y la cohesión territorial". Porque la caja común debe servir para ofrecer servicios públicos a todas las personas en todos los rincones del país, "no para la compra de votos por parte de Sánchez". "Esa caja común debe repartirse para cumplir un único objetivo que es cubrir el coste real de los servicios públicos que se prestan a las personas", ha reflexionado el 'popular'. FISCALIDAD DIFERENCIADA En los mismos términos, el presidente de la Junta ha incidido en que la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica debe ser "multilateral" para que responda al objetivo de buscar el consenso entre todos para responder a las necesidades de todas las comunidades autónomas. Mañueco también ha criticado que el Gobierno de Sánchez equipare la financiación singular con la fiscalidad diferenciada que tienen Teruel, Cuenca y la provincia de Soria. Una declaración que ha calificado de "vil y despreciable" por parte del PSOE, en tanto en cuanto la fiscalidad diferenciada es una medida que surge del apoyo de la Unión Europea y de la esencia de la solidaridad española que persigue la cohesión territorial en unas provincias que tienen una baja densidad. La financiación singular, ha subrayado Mañueco, es precisamente todo lo contrario, puesto que "no busca la cohesión territorial sino que lo que quiere es romper la solidaridad y la cohesión". Por todo ello Castilla y León se opone "frontalmente" a esa "política de privilegios y de ruptura que defiende Sánchez con sus socios separatistas, que quieren romper la igualdad, la solidaridad y la cohesión territorial".

