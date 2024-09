Nogueras (Junts) denuncia la "trampa" del PSOE y dice que la solución es salir del régimen común como Euskadi y Navarra

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha advertido que el PSOE y ERC dan versiones contradictorias sobre el acuerdo de financiación singular para Cataluña y ha recalcado que la "única solución" es salir del régimen común como el País Vasco y Navarra. Dicho esto, ha afirmado que "la gran batalla" sobre la financiación es el control de los ingresos, no su distribución, y ha avisado de que ésta es la trampa en que el PSOE quiere hacerles caer. "Es la trampa que siempre nos ponen de Madrid y en la que la mayoría acaban cayendo", ha alertado este jueves la dirigente de Junts en una entrevista de Catalunya Ràdio, que ha recogido Europa Press. A continuación, ha reprochado a ERC que sus negociadores "o son unos cínicos o les han tomado el pelo", ya que recaudar y enviar el dinero al Estado ni es concierto ni es poder ni es tener la llave de la caja, en sus palabras. También ha dicho que PSOE y ERC explican versiones contradictorias de su acuerdo sobre la financiación singular, y que "no se trata de los equilibrios que hace el PSOE con el resto de partidos; se trata de una buena mentira". "NO ES SINGULARIDAD, ES FOTOCOPIA Y CAFÉ PARA TODOS" Además, ha asegurado que el modelo "impreciso" acordado entre socialistas y republicanos ya existe, porque la ley que rige la financiación catalana ya es formalmente singular y única para Cataluña, aunque es una fotocopia. Por eso, ha insistido en que "la singularidad que venden ya existe, y no es singularidad, es fotocopia, es 'café para todos", y ha dicho textualmente que explican una película que ya la ha oído otras veces. "Es interesante salir del régimen común y reconocer el poder de la Generalitat de Cataluña en la gestión de todos los impuestos, al igual que tienen el País Vasco y Navarra. Es la única solución que existe", ha zanjado.

