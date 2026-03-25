Alta velocidad Madrid-Barcelona cayó en cuarto trimestre, primera vez tras liberalización

Madrid, 25 mar (EFE).- La alta velocidad ferroviaria en el corredor Madrid-Barcelona perdió pasajeros por primera vez desde su liberalización, con un descenso del 13 % sobre el mismo trimestre de 2024, aunque observó un crecimiento del 60 % desde la entrada de nuevos operadores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado este miércoles las cifras de viajeros en ferrocarril, que reflejan también un aumento de los precios hacia Barcelona y Valencia (36 y 23 %, respectivamente) y una caída hacia el sur.

Los viajeros aumentaron un 26 % en el corredor de alta velocidad Madrid-Valencia, un 18 % en el Madrid-Sevilla y un 9 % en el Madrid-Málaga/Granada.

En conjunto, la alta velocidad comercial registró 10,6 millones de viajeros en el cuarto trimestre de 2025, un 5,3 % más que en el mismo trimestre de 2024.

La Comisión destaca que, por primera vez desde la liberalización, la demanda en el corredor Madrid-Barcelona se redujo un 13 % interanual, hasta los 3,3 millones.

Las plazas ofertadas disminuyeron menos, un 4,4 %, al compensarse la supresión de los servicios Avlo de Renfe con más oferta de Iryo y Ouigo.

El mayor crecimiento interanual se produjo en el corredor Madrid-Valencia (el 26 %, hasta 1,5 millones de viajeros) debido, al menos en parte, al efecto base, por la importante reducción de la demanda en el último trimestre de 2024 tras la dana.

Los corredores del sur y este aumentaron su demanda de forma significativa: Madrid-Sevilla subió el 18,1 %, hasta 1,6 millones; el Madrid-Málaga/Granada creció el 9,2 %, y sumó 1,4 millones de viajeros; y el enlace Madrid-Alicante se mantuvo prácticamente sin cambios, con un alza del 0,4 % y un millón de viajeros.

Renfe concentró más del 60 % de los viajeros en todos los corredores, salvo en el Madrid-Valencia (51 %) y en el Madrid-Barcelona (56 %).

En este último, Renfe perdió 6 puntos porcentuales de cuota en favor de Ouigo, que subió 4 puntos, hasta el 19 %; e Iryo, con una ganancia de dos puntos, al 24 %.

En el Madrid-Sevilla, Ouigo ganó seis puntos porcentuales, a costa de Iryo, que perdió dos puntos y de Renfe, que se dejó cuatro. La operadora francesa también ganó seis puntos en el Madrid-Alicante, al retirar Iryo su oferta de verano.

Los precios medios en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia subieron de forma considerable respecto al mismo trimestre de 2024, el 36 % y el 23 %, respectivamente.

No obstante, fueron un 7 % y un 32 % más baratos, respectivamente, que antes de la liberalización (un 24 % y un 45 %, teniendo en cuenta la inflación).

En el corredor sur, los precios medios bajaron un 10 % y fueron un 31 % más baratos que antes de la liberalización.

Tras el fin de la gratuidad de algunos servicios de ferrocarril, el servicio de media distancia convencional ganó un 4,1 % de viajeros y el de cercanías bajó un 1 %.

Ambos servicios fueron gratuitos para viajeros frecuentes desde septiembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2025 y ahora los abonos mensuales tienen una subvención.

En la media distancia-alta velocidad, en la que los abonos siguen estando subvencionados al 50 %, aumentaron un 17,3 % los viajeros.

La actividad de transporte de mercancías creció un 2,6 % en el trimestre y un 15 % en tasa interanual en toneladas/km netas.

Renfe perdió 11 puntos de cuota de mercado, hasta el 32 %. Captrain tiene un 20 % y Continental y Medway un 14 % cada una. EFE