España

Dos años de cárcel para un fontanero que cobró 6.700 euros a una clienta para arreglar una avería y se fue a los pocos días sin acabar la obra

La sentencia relata que el condenado nunca tuvo la intención de terminar la obra y dejó a la afectada sin agua caliente

Guardar
Fontanero (Freepik)
Fontanero (Freepik)

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la condena de 2 años de cárcel impuesta por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia a un fontanero por cobrar 6.700 euros a una clienta de avanzada edad por arreglar una avería en su casa “a sabiendas de que no iba a cumplir con su cometido”.

Los hechos comenzaron el 8 de febrero de 2023 cuando la mujer se puso en contacto con una aseguradora para informar de la existencia de una avería de fontanería en su casa. El acusado se puso en contacto con la afectada y le manifestó que era fontanero y podía reparar la fuga.

Así se ganó la confianza de la mujer y le presentó una factura proforma con los trabajos a realizar y los costes, que la mujer aceptó y le hizo varias entregas de dinero hasta un total de 6.700 euros. Sin embargo, el acusado, que “concertó la realización de esa obra a sabiendas de que no iba a cumplir con su cometido, abandonó la obra a los pocos días y no devolvió el dinero recibido”, dejando a la denunciante con la obra inacabada y sin agua caliente en casa.

6.700 euros por tres días de trabajo

El caso acabó en los tribunales tras la denuncia de la mujer y la Audiencia de Bizkaia le condenó como autor de un delito de estafa a dos años de prisión y también fijó que indemnizara a la mujer con 6.700 euros en concepto de responsabilidad civil.

El condenado respondió presentando un recurso ante el TSJ del País Vasco, alegando un error en la apreciación de las pruebas e infracción del principio “in dubio pro reo”, la presunción de inocencia, entre otras cuestiones. Sin embargo, este tribunal ha considerado que la inferencia probatoria alcanzada por la Audiencia de Bizkaia está “razonada suficientemente y es la que mejor se extrae de la prueba practicada”, al tiempo que destaca “una serie de aspectos probatorios de especial interés”.

Así, los magistrados recuerdan que la factura proforma que el acusado entregó a la mujer mencionaba tres días de trabajo y que la cantidad que le fue solicitando en varias entregas ascendió a 6.700 euros, “lo que parece desproporcionado”. Añaden que el “retraso en los trabajos fue largo”, que dejó la casa “sin agua caliente y sin aportar solución alguna más allá de dar largas, llegando incluso a bloquear” el teléfono de la denunciante “para no recibir más llamadas”.

No tuvo intención de ejecutar la obra

Respecto a la infracción del principio de “in dubio pro reo”, el tribunal desestima tal alegación y la absolución en base al mismo ya que considera que no existe una duda razonable y lógica en torno a lo acontecido y al hecho de que tal y como concluyó la Audiencia de Bizkaia el acusado, desde “un primer momento”, no tuvo intención de ejecutar la obra.

“La defensa alega que existirían dudas en todo caso respecto a la concurrencia de un dolo civil o penal, pero no podemos acoger que esas dudas sean objetivas, que asalten a cualquier observador, en tanto se fue pidiendo dinero en varios momentos sin que las obras avanzasen en la debida proporción. La realidad es que se hizo parte de la obra -un 15%- y se abandonó, dejando sin agua caliente a la denunciante”, explica el fallo.

También rechaza que la condena impuesta sea desproporcionada y recuerda que la Audiencia vizcaína consideró a la hora de imponer la pena máxima en una horquilla de seis meses a dos años las circunstancias de la denunciante, “una persona que vive sola, de cierta edad y con una situación económica delicada”, además del importe de la defraudación, que calificó de “nada desdeñable” para la economía de la mujer.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasPaís VascoEstafasTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Fernando Alonso y Melissa Jiménez ya son padres de su primer hijo en común

La pareja, que comenzó su relación en 2023, ha formalizado su amor con la llegada de su primer hijo

Fernando Alonso y Melissa Jiménez

El color de pared que todo el mundo tiene en casa y es malo para los perros: “Es muy duro para ellos”

La decoración de moda afecta a la vista de las mascotas y a su comportamiento

El color de pared que

Si tu contrato de alquiler termina antes del 31 de diciembre de 2027, puedes pedir a tu casero una prórroga: “No se puede negar, pero no es automática”

El Sindicato de Inquilinas recuerda que la solicitud debe comunicarse por escrito antes del vencimiento y defiende que seguirá vigente aunque el decreto decaiga

Si tu contrato de alquiler

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 25 de marzo: Atanasio y Matilde se enfrentan a José Luis y Victoria

El capítulo 382 de la ficción de RTVE vive uno de los momentos más tensos de la serie cuando Victoria se encuentra a una persona inconsciente en el suelo

Avance de ‘Valle Salvaje’ del

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza solicita a Adif

La jueza solicita a Adif que “aclare los hechos y motivos” detrás de las sustituciones de carril en la zona del accidente de Adamuz

La capacidad militar de Irán por la que Pedro Sánchez alerta de una guerra “mucho peor” que la de Irak: “Llevan 40 años preparándose”

Condenan a un cabo del Ejército de Tierra que se presentó borracho a un servicio de armas: admitió haberse tomado dos cervezas la noche anterior

Estonia investiga el impacto de un dron procedente de Rusia en una central eléctrica y convoca una reunión de emergencia, pero adelanta que no era el objetivo

Combate con frío extremo en Noruega y misiones nocturnas con fuego real: el ejercicio ‘Cold Response 26′ en el que participó el Ejército de Tierra

ECONOMÍA

Si tu contrato de alquiler

Si tu contrato de alquiler termina antes del 31 de diciembre de 2027, puedes pedir a tu casero una prórroga: “No se puede negar, pero no es automática”

La cuota de solidaridad: la medida de la Seguridad Social para rentas elevadas en 2026

Virginia López, abogada: “El trabajador no es un problema ni un gasto, es una inversión”

Juanma Lorente, abogado: “Un buen empleado es el que cumple la mayoría de objetivos en su horario, sin hacer horas extra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”