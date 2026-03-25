Espana agencias

Quiles, recuerda de buen grado Austin; Morelli con ganas de conocer un trazado nuevo

Guardar

Redacción deportes, 25 mar (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), líder del mundial del mundial de Moto3, dice guardar muy buenos recuerdos del circuito COTA (Circuit Of The Americas), escenario del Gran Premio de los Estados Unidos en el que debutó el pasado año y en el que lo hará esta temporada su compañero de equipo, el hispano argentino Marco Morelli.

"Estoy muy contento con cómo fue la carrera de Brasil, fue un gran fin de semana para el equipo y para mí y ya celebramos lo que teníamos que celebrar, ahora toca pensar en Austin, el circuito en el que debuté en el Mundial el año pasado", explica Quiles en la nota de prensa de su equipo.

"Tengo un recuerdo muy bonito, pero tenemos que centrarnos en el presente, porque tenemos muchas cosas que mejorar y vamos a tener que trabajar desde el primer día", afirma Quiles.

El hispano argentino Marco Morelli recuerda que vuelve a enfrentarse a "un circuito nuevo, pero de momento me estoy adaptando bien a todos los grandes premios y ojalá que vuelva a ser así".

"Tengo muchas ganas de conocer el circuito de Austin, porque es un trazado largo, con curvas rápidas y muy completo y todos hablan muy bien de este circuito, así que espero adaptarme rápido y hacer un buen trabajo con el equipo", comenta Morelli.

"Llego segundo en la clasificación general, pero solo hemos hecho dos carreras y todavía queda mucho, pero lo importante es que estamos en la línea correcta y tenemos que seguir así", explica el piloto de la escudería de Jorge Martínez 'Aspar'. EFE

Últimas Noticias

Jóvenes bailarines vascos y marroquíes danzan para derribar perjuicios y acercar culturas

Infobae

Detenido en Alicante un ucraniano acusado de espionaje en Alemania por encargo de Rusia

Infobae

Junts lanza su "receta" para vivienda frente al decreto "mal hecho" del Gobierno

Infobae

Sumar llama a la unidad a Podemos: "Somos parte de una misma cosa, con sus matices"

Infobae

Sumar defiende ante Sánchez su presión para mejorar el plan anticrisis y critica la postura de Junts en vivienda

La portavoz de la formación insiste en que las exigencias de sus ministros permitieron blindar derechos sociales y controlar beneficios empresariales, mientras cuestiona la negativa a medidas de protección del alquiler por parte de otros grupos parlamentarios

Sumar defiende ante Sánchez su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza solicita a Adif

La jueza solicita a Adif que “aclare los hechos y motivos” detrás de las sustituciones de carril en la zona del accidente de Adamuz

La capacidad militar de Irán por la que Pedro Sánchez alerta de una guerra “mucho peor” que la de Irak: “Llevan 40 años preparándose”

Dos años de cárcel para un fontanero que cobró 6.700 euros a una clienta para arreglar una avería y se fue a los pocos días sin acabar la obra

Condenan a un cabo del Ejército de Tierra que se presentó borracho a un servicio de armas: admitió haberse tomado dos cervezas la noche anterior

Estonia investiga el impacto de un dron procedente de Rusia en una central eléctrica y convoca una reunión de emergencia, pero adelanta que no era el objetivo

ECONOMÍA

Lagarde avisa de que el

Lagarde avisa de que el BCE podría subir tipos si la inflación se aleja del 2% por la guerra en Irán

Si tu contrato de alquiler termina antes del 31 de diciembre de 2027, puedes pedir a tu casero una prórroga: “No se puede negar, pero no es automática”

La cuota de solidaridad: la medida de la Seguridad Social para rentas elevadas en 2026

Virginia López, abogada: “El trabajador no es un problema ni un gasto, es una inversión”

Juanma Lorente, abogado: “Un buen empleado es el que cumple la mayoría de objetivos en su horario, sin hacer horas extra”

DEPORTES

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”