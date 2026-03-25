Quiles, recuerda de buen grado Austin; Morelli con ganas de conocer un trazado nuevo

Redacción deportes, 25 mar (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), líder del mundial del mundial de Moto3, dice guardar muy buenos recuerdos del circuito COTA (Circuit Of The Americas), escenario del Gran Premio de los Estados Unidos en el que debutó el pasado año y en el que lo hará esta temporada su compañero de equipo, el hispano argentino Marco Morelli.

"Estoy muy contento con cómo fue la carrera de Brasil, fue un gran fin de semana para el equipo y para mí y ya celebramos lo que teníamos que celebrar, ahora toca pensar en Austin, el circuito en el que debuté en el Mundial el año pasado", explica Quiles en la nota de prensa de su equipo.

"Tengo un recuerdo muy bonito, pero tenemos que centrarnos en el presente, porque tenemos muchas cosas que mejorar y vamos a tener que trabajar desde el primer día", afirma Quiles.

El hispano argentino Marco Morelli recuerda que vuelve a enfrentarse a "un circuito nuevo, pero de momento me estoy adaptando bien a todos los grandes premios y ojalá que vuelva a ser así".

"Tengo muchas ganas de conocer el circuito de Austin, porque es un trazado largo, con curvas rápidas y muy completo y todos hablan muy bien de este circuito, así que espero adaptarme rápido y hacer un buen trabajo con el equipo", comenta Morelli.

"Llego segundo en la clasificación general, pero solo hemos hecho dos carreras y todavía queda mucho, pero lo importante es que estamos en la línea correcta y tenemos que seguir así", explica el piloto de la escudería de Jorge Martínez 'Aspar'. EFE