La proporción de accidentes de tráfico con muertos y heridos sube un 11 % en Semana Santa

Madrid, 25 mar (EFE).- La proporción de accidentes graves en carretera, con fallecidos y heridos hospitalizados, alcanza en Semana Santa el 14,6 por ciento del total, casi un 11 por ciento superior a la media anual.

Desde 2019, el año previo a la pandemia, los desplazamientos de larga distancia en Semana Santa se han incrementado un 12 por ciento y la media diaria de retenciones un 30 por ciento, un contexto de elevada movilidad en el que la siniestralidad también ha aumentado.

Así entre 2015 y 2024 se registraron cerca de 24.000 accidentes de tráfico en Semana Santa, con un balance de 460 personas fallecidas y más de 33.000 heridas.

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio 'Los días más críticos. Accidentalidad vial en Semana Santa (2015-2024)', elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL).

El informe se completa con una encuesta realizada a 1.700 conductores de toda la geografía española para conocer sus hábitos y opiniones.

Destaca que el peor momento es la operación salida y en especial el domingo anterior a la Semana Santa, que es el día con mayor proporción de accidentes mortales.

También recoge que uno de cada tres conductores la consideran la época más peligrosa del año y lo que más preocupa es el estado de las carreteras y del propio vehículo y el mal tiempo.

La operación salida concentra más accidentes que la de retorno, especialmente el viernes (10,4 %) y el sábado (10,5 %) previos, pero el Domingo de Ramos es el día con mayor proporción de accidentes mortales (4,9 % sobre los accidentes con víctimas ocurridos ese día).

La mayoría de accidentes en Semana Santa se producen en carreteras convencionales, donde tiene lugar el 63,5 % de los siniestros, las salidas de vía son más habituales cuando no hay colisión (38 %), mientras que si hay choques lo es el alcance (2 0%).

El perfil de las víctimas en accidentes sucedidos en vías interurbanas muestra una clara predominancia masculina, ya que el 61 % son hombres con una edad de entre 31 y 45 años (28 %).

Este patrón coincide con el de los conductores implicados en los siniestros, que también suelen ser hombres (76 %) del mismo rango de edad y con una experiencia al volante de más de 20 años. Destaca también el incremento de víctimas menores de edad debido a la proliferación de viajes familiares.

Por comunidades, Navarra (25,8 %) es la región que mayor proporción registra de accidentes graves en Semana Santa, seguida de Extremadura (23,6 %), muy por encima de la media nacional (14,6%), y en el lado opuesto se encuentran la Comunidad de Madrid (7,4 %) y Cantabria (10,5%).

La relación de la proporción de accidentes graves en Semana Santa del resto de comunidades es la siguiente: Castilla y León (22,8 %), Aragón (21,3 %), Castilla-La Mancha (19,4 %), Murcia (17,8 %), La Rioja (17,8 %), Galicia (17,4 %), Asturias (15,1 %), Comunidad Valenciana (15,1 %), Andalucía (14,5 %), Baleares (13,7 %), País Vasco (12,2 %), Canarias (11,2 %) y Cataluña (11,1 %).

El estudio también identifica los tramos de vías interurbanas con un máximo de 25 kilómetros de longitud que registraron más siniestros víctimas en Semana Santa en España durante la última década.

El tramo de carretera con más accidentes es la A-31 (entre los kilómetros 206,2 y 226,8), situada en Alicante, con 22 siniestros con víctimas. Le siguen el de la carretera de Gran Canaria GC-1 (Kilómetros 1,0–19,5), la AP-7 (Kilómetros 170,0-190,2) en Barcelona la A-2 (Kilómetros 19,0–38,5) en Madrid y la A-1 (Kilómetros 340,7–360,2) en Álava.

Las ciudades con mayor proporción de víctimas graves (fallecidos y hospitalizados) respecto al total de víctimas de accidentes de tráfico ocurridos en Semana Santa son Zaragoza (11 %), Córdoba (9,7 %) y Murcia (6,3 %).

La encuesta que completa este informe refleja que el 53 por ciento de los conductores admiten superar los límites de velocidad y el 40 por ciento no seguir los consejos de descanso recomendado por la Dirección General de Tráfico (DGT), es decir, parar cada dos horas o cada 200 kilómetros recorridos.

Además el 16 por ciento aseguran que consumen vino, cerveza o combinados durante los desplazamientos de Semana Santa y el 34 por ciento realiza comidas copiosas durante estos viajes.

Asimismo un 15 % de conductores aún carecen de la baliza V-16 homologada. En general la medida provoca rechazo ya que el 83 % la desaprueba como sistema de seguridad. EFE