Gobierno C-LM critica que portavoz del Gobierno, siendo aragonesa, compare el cupo catalán con la fiscalidad de Teruel

El vicepresidente primero del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, considera una "broma de mal gusto" por parte de la portavoz del PSOE y de la portavoz del Gobierno el querer comparar la fiscalidad diferenciada de Cataluña con los beneficios que hay frente a la despoblación en provincias como Teruel, Cuenca o Soria, y ha criticado también a Junts no por el hecho de que quieran más, sino porque quieren "privilegios, y por ahí no vamos a pasar". Martínez Guijarro ha hecho así referencia a las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, cargando contra el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y avisando de que la negociación sobre la financiación de Cataluña no puede ser "moneda de cambio" para hacerse con la Presidencia de la Generalitat. "No es que quieran más, sino que quieren más que los demás", ha criticado el número 'uno' del Gobierno castellanomanchego, a preguntas de los periodistas, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo. En este marco, ha querido hacer hincapié en que tanto el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas como lo es el tratamiento diferenciado en las bonificaciones en la cuota a la Seguridad Social en Cuenca, Teruel y Soria, son cuestiones "muy serias", aprovechando también para apuntar que, a su juicio, en este sistema de bonificación el Gobierno central ha sido "muy rácano" de acuerdo a las posibilidades que tenía. En todo caso, el vicepresidente ha abundado que se trata de cosas muy diferentes. "Ellos quieren implantar el concepto de que los impuestos que se recaudan en Cataluña son de los catalanes cuando son del conjunto de los españoles, como los que se recaudan en Cádiz o Cuenca, y están para atender las necesidades del conjunto de los españoles", ha subrayado, incidiendo en que la distribución de los recursos deben distribuirse en función de las necesidades y en condiciones de igualdad. En este sentido, para Martínez Guijarro, lo que algunos han querido hacer con esta comparación --en concreto, la portavoz del Grupo Socialista-- solo porque está Cuenca y Teruel y porque hay varios responsables del PSOE de estas CCAA como son el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente de Aragón, Javier Lambán, que manifestaron su desacuerdo, es "una broma de mal gusto". Dicho esto, ha añadido que aún le sorprende más que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también se haya manifestado en esa dirección, entre otras razones porque es de Aragón y conocer la realidad de Teruel. De ahí que se haya mostrado confiado en que "la cordura" impere en este asunto, porque "se está poniendo en riesgo la viabilidad de los servicios públicos en el conjunto de España". En cualquier caso, Martínez Guijarro ha insistido en que si el acuerdo que sobre el tema de financiación es el que ha trasladado ERC, Castilla-La Mancha está "radicalmente en contra", aunque ha incidido en que no lo saben, incidiendo en que lo que ha dejado claro Turull es que quiere "privilegios" para Cataluña pero "la Constitución no ampara privilegios", recordando que las únicas excepciones que se permiten son las del País Vasco y Navarra por cuestiones históricas. Según Martínez Guijarro, el resto de Comunidades Autónomas están dentro de un sistema de financiación que se tiene que aplicar al conjunto de CCAA y "no se puede establecer el criterio de que porque alguien paga unos impuestos, ese dinero es para su territorio. Ese no es el modelo que tenemos de país". El modelo de estado social y democrático de derecho que recoge la Constitución es que la gente paga en función de su capacidad económica y recibe servicios en función de sus necesidades y "eso es lo que vamos a defender como Gobierno cuando estemos en el Consejo de Política Fiscal o en la Conferencia de Presidentes o en el órgano que toque, y en el seno interno del PSOE como responsables de este partido en Castilla-La Mancha", ha concluido.

