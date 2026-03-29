Controlado y sin heridos el incendio de tres contenedores en el Puerto de Barcelona

(Actualiza la NA7078 con los últimos datos tras haber quedado controlado el incendio)

Barcelona, 29 mar (EFE).- El incendio de tres contenedores de mercancías en el Puerto de Barcelona se ha dado por controlado alrededor de las 16:00 horas de este domingo sin registrar heridos y sin que hayan ardido materiales peligrosos, pese a la densa humareda que ha generado el fuego.

Fuentes del Ayuntamiento de la capital catalana han explicado que se ha reabierto la circulación en esa zona y la infraestructura portuaria ha retomado la actividad normal con la excepción del área donde se ha originado el incendio, en el Muelle de Poniente, cerca del Puente de Europa, que los Bomberos de Barcelona siguen remojando y vigilando.

El aviso se ha dado a las 13:17 horas y para contener el fuego los Bomberos de Barcelona han desplazado diversas dotaciones: tres tanques, tres autobombas con agua, una ambulancia, una autoescalera, dos vehículos con equipos de apoyo y dos vehículos de mando.

Además, desde el mar ha dado apoyo a las tareas de extinción un barco de este mismo cuerpo.

El incendio ha afectado en total a veinte semirremolques con mercancías que no son materiales peligrosos, aunque el fuego ha originado una importante nube de humo alrededor del incendio. EFE

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