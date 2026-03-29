Espana agencias

Controlado y sin heridos el incendio de tres contenedores en el Puerto de Barcelona

Guardar

(Actualiza la NA7078 con los últimos datos tras haber quedado controlado el incendio)

Barcelona, 29 mar (EFE).- El incendio de tres contenedores de mercancías en el Puerto de Barcelona se ha dado por controlado alrededor de las 16:00 horas de este domingo sin registrar heridos y sin que hayan ardido materiales peligrosos, pese a la densa humareda que ha generado el fuego.

Fuentes del Ayuntamiento de la capital catalana han explicado que se ha reabierto la circulación en esa zona y la infraestructura portuaria ha retomado la actividad normal con la excepción del área donde se ha originado el incendio, en el Muelle de Poniente, cerca del Puente de Europa, que los Bomberos de Barcelona siguen remojando y vigilando.

El aviso se ha dado a las 13:17 horas y para contener el fuego los Bomberos de Barcelona han desplazado diversas dotaciones: tres tanques, tres autobombas con agua, una ambulancia, una autoescalera, dos vehículos con equipos de apoyo y dos vehículos de mando.

Además, desde el mar ha dado apoyo a las tareas de extinción un barco de este mismo cuerpo.

El incendio ha afectado en total a veinte semirremolques con mercancías que no son materiales peligrosos, aunque el fuego ha originado una importante nube de humo alrededor del incendio. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Andalucía abre una Semana Santa que se prevé espléndida

Infobae

Dos helicópteros y tres grupos de bomberos actúan en un incendio en Los Guájares (Granada)

Infobae

Recuperan un cadáver en la Peña de Arias Montano, en Alájar (Huelva)

Infobae

Denuncian una nueva agresión a funcionarios por parte de un interno en Sevilla II

Infobae

Renfe recupera el servicio de la línea R3, entre Vic y Ripoll

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los 6 trucos para ahorrar gasolina en Semana Santa, según expertos

Los 6 trucos para ahorrar gasolina en Semana Santa, según expertos

Este es el mejor momento para salir de viaje en Semana Santa, según la DGT

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un joven de Mauritania por falta de coherencia: alegó haber sido forzado a entrar en un campamento yihadista

Serigne Mbaye llevará a los tribunales la “redada racista” en la que fue detenido y denuncia “violencia policial”: “Las mentiras las tienen que investigar”

Pedro Sánchez envía una carta a su militancia reafirmándose en su ‘no a la guerra’: “Los socialistas estamos aquí para defender la paz”

ECONOMÍA

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Los nuevos horarios de Mercadona para Semana Santa 2026

Cómo hacer la declaración de la Renta de un fallecido en 2026

Estas son las capitales de provincia con los alquileres más bajos en España: Zamora lidera con 7,8 euros el metro cuadrado, seguida de Lugo y Cuenca

Hasta 225.000 euros de multa por usar falsos becarios si se aprueba el nuevo Estatuto: Trabajo detectó 2.688 casos entre 2021 y 2025

DEPORTES

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18