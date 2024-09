Fekir: "El Betis me ha dado más de lo que yo le he dado"

Sevilla, 4 sep (EFE).- El internacional francés Nabil Fekir, quien ha sido traspasado por el Betis al Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos, ha manifestado en su marcha que en los cinco años en los que ha vestido la camiseta verdiblanca, el club bético le ha dado más de lo que él le ha aportado.

"El Betis me ha dado más de lo que yo le he dado. Estaba antes de que llegara y seguirá después de mi salida", dijo en una entrevista a los medios del club el centrocampista lionés, quien le deseó "lo mejor al club" y le envió a la afición el mensaje de "que sigan cantando y animando porque no saben la fuerza que dan a los jugadores".

Confesó que "echará de menos al Betis" porque "cinco años no se olvidan así como así" porque es un tiempo en el que ha echado raíces en Sevilla y tras el que dijo que seguirá viniendo a esta ciudad en la que, abundó, los béticos le han demostrado un cariño que sólo puede agradecer: "siempre he dado todo aquí, me voy orgulloso", aseveró.

Desveló que no esperaba salir del Betis porque "tenía la mente aquí" y "pensaba que iba a hacer toda la temporada", aunque "de repente, te llega una oferta, hablas con la familia y se hace: el club siempre me ha ayudado y me ha tratado muy bien", indicó.

Plenamente adaptado desde el primer día en Sevilla, Nabil Fekir afirmó que la ciudad le "enganchó directamente por todo, por cómo está la gente, que es muy alegre y vive el fútbol al 200%, en un estadio bonito y con un gran ambiente".

"Todo aquí está para ser feliz, el Betis es muy especial y, cuando te coge, es algo muy bonito. Allá donde viajamos, un país frío o lejos, siempre hay afición para animarnos. Eso lo veo muy poco", señaló el internacional galo, quien tuvo además palabras de agradecimiento para el técnico chileno Manuel Pellegrini, quien le dio "mucha confianza y el brazalete de capitán, que es una responsabilidad muy grande".

En su despedida televisiva de la afición verdiblanca, el futbolista francés recordó como su mejor momento en verdiblanco cuando ganó la Copa del Rey en 2022 ante el Valencia en La Cartuja y el peor, la grave lesión de rodilla que sufrió en Elche. EFE

cb/jpd