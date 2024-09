El PP acusa al Gobierno de buscar "recortar la autonomía fiscal", que Feijóo y sus 'barones' defenderán este viernes

El Partido Popular considera que el Gobierno busca "recortar la autonomía fiscal" de las comunidades, una tesis en la que se reafirman sobre todo tras escuchar este miércoles en el Senado a la vicepresidenta María Jesús Montero. A su entender, esa autonomía fiscal es un "principio irrenunciable" que será uno de los temas clave que estará sobre la mesa este viernes en la cumbre autonómica que el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, mantendrá en Madrid con sus 'barones' territoriales. Así lo ha avanzado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, después de que Montero --en su comparecencia en el Senado para explicar el acuerdo fiscal con ERC-- haya defendido que el acuerdo con ERC para una financiación singular en Cataluña establece que la "solidaridad" de este sistema debe garantizar un nivel similar de servicios públicos en todas las comunidades, pero "siempre que lleven a cabo también un es esfuerzo fiscal similar". En declaraciones a los medios en la sede del PP, Gamarra ha indicado que es la propia Constitución la que "blinda" esa autonomía fiscal y ha avisado que el PP la va a defender para "poder seguir manteniendo unas políticas fiscales" en las que "cree" su formación. Gamarra ha dicho que el Gobierno y sus socios pretenden "recortar" las políticas de bajos impuestos que defiende el Partido Popular. "Vamos a defender algo fundamental y es seguir garantizando la autonomía fiscal, porque detrás de todo este engaño, de toda esta compra de poder a cambio de la entrega de la igualdad y la solidaridad entre españoles, lo que también se quiere llevar a cabo es recortar la autonomía fiscal que tienen los gobiernos autonómicos", ha aseverado. UNA REUNIÓN PREPARATORIA DE LA CUMBRE DEL VIERNES Gamarra ha señalado que este miércoles el Partido Popular reunirá a los consejeros de Presidencia y Hacienda autonómicos para avanzar en los acuerdos que se firmarán en la cumbre de presidentes que se celebrará el próximo viernes "en defensa de un proyecto común para los españoles". Así, ha indicado que el PP va a defender este viernes en Madrid un sistema de financiación común en el que estén "absolutamente todos" y en "el que se tiene que garantizar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas". A su entender, ese sistema de financiación común necesita "renovación" y "actualización" pero "los principios del mismo tienen que ser los mismos porque esos no han cambiado y son la base". "España somos todos y el futuro de España lo decidimos entre todos", ha defendido Gamarra frente al "cupo independentista" acordado por Sánchez con sus socios para "garantizarse el poder y comprar la investidura de uno de los suyos", en alusión al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. ACUSA A SÁNCHEZ DE GENERAR "ESPAÑOLES DE PRIMERA Y DE SEGUNDA" Gamarra ha acusado a Sánchez de generar "españoles de primera y españoles de segunda" por su "interés particular" y de poner en peligro servicios como la sanidad, la educación o las infraestructuras. "Con la independencia fiscal pactada quien paga los platos rotos es el ciudadano de a pie", ha exclamado. Según la dirigente del PP, el "cupo independentista" que Sánchez ha pactado con ERC es la "ruptura de la caja común de todos los españoles que significa la igualdad y la solidaridad" con el "único objetivo de garantizarse y seguir en el poder y además con ello comprar la investidura de uno de los suyos", en alusión a Salvador Illa. Gamarra ha reiterado que el PP seguirá defendiendo que los españoles sean "exactamente iguales, vivan donde vivan" y un "modelo de financiación común" en el que deben estar "todos". "Ninguna comunidad autónoma puede abandonar el sistema de financiación común del mismo modo que la Agencia Tributaria tiene que ser común y vamos a estar absolutamente en contra de una ruptura de la Agencia Tributaria", ha resaltado. Por todo ello, ha recalcado que el objetivo de la reunión de Feijóo y sus 'barones' este viernes es "afianzar ese compromiso conjunto de todos los presidentes autonómicos" en la defensa de "un modelo conjunto para todos los españoles", MONTERO Y "EL ARGUMENTARIO" Después de que Montero haya acusado al PP de "tirar de argumentario" y de no leerse el documento firmado entre el PSC y ERC, Gamarra ha indicado que "para argumentario el de ayer del Partido Socialista queriendo comparar los privilegios que quieren entregar al Gobierno de Cataluña" con "la fiscalidad de Cuenca, de Soria y de Teruel". Según le ha resaltado, lo que defiende el PP es la "igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, que es mucho más que entre todos los territorios". "Y parece mentira que hayan renunciado a esto por el poder, que hayan renunciado a defender que España somos 49 millones de personas de españoles independientemente de dónde vivamos", ha exclamado, para señalar que la ministra ha acudido al Senado "obligada".

